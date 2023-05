TRAVO, Veerkracht 4 en Toemaatje slaan handen in elkaar: “Verder groeien naar werk”

AcSi (ActiveringSite Menen) heeft onlangs op de nieuwe site in de Werviksstraat in Menen een opendeurdag gehouden. Na twee jaar coronaperikelen werd dit voormalige jukeboxmuseum eindelijk officieel de nieuwe locatie van AcSi.

“AcSi is de overkoepelende naam voor de samenwerking van verschillende deelwerkingen op vlak van activering, zijnde arbeidszorgcentra TRAVO en DECO (van Eigen Woonst vzw), de arbeidszorgwerking van het maatwerkbedrijf Veerkracht 4 en het vrijetijdscentrum ’t Ac-oord, van Eigen Woonst vzw”, vertelt directeur van Veerkracht 4 Christine Kesteloot.

Atelier

Samen is het sleutelwoord van AcSi. “Door het grote aanbod aan activiteiten kunnen de doelgroepmedewerkers hun plek vinden in het activeringslandschap en doorgroeien. In ons atelier wordt in hoofdzaak gefocust op semi-industriële werkjes, maar er is ook een houtateliertje, kunnen er fietsen hersteld worden of het onderhoud van de bijhorende tuin uitgevoerd worden”, zegt coördinator van de Eigen Woonst vzw Christophe Raes.

“Acsi is een win-win voor onze kwetsbaarste mensen”

Beide vzw’s hebben al een lange geschiedenis als het gaat om arbeidszorg. “Deze samenwerking is een grote meerwaarde gezien er binnen TRAVO en Veerkracht ook voor een bepaald deel van de doelgroepmedewerkers intensief ingezet wordt op de voorbereiden naar een betaalde tewerkstelling. Er worden groeikansen geboden aan doelgroepmedewerkers om verder te groeien in hun traject naar werk. De drempel om de overstap te maken wordt verkleind door VITA”, aldus Christine.

Toemaatje

Een andere link is er met de Voedselbank van het OCMW Menen, Toemaatje. “Binnen het Toemaatje is het een duidelijke keuze van het lokaal bestuur om de uitbating te doen samen met arbeidszorgmedewerkers, die niet alleen de voorbereidingen doen, maar ook effectief in de winkel staan”, weet Christophe. Voor een aantal mensen ligt de druk binnen arbeidszorg echter nog te hoog.

“Door de intense samenwerking tussen de verschillende partners wordt de afstand tussen de verschillende deelwerken figuurlijk verkleind en door het feit dat alle activiteiten plaatsvinden op de gezamenlijke site gelegen in de Wervikstraat komt dit de samenwerking ten goede”, legt Christine uit.

Voor nu is de cirkel rond op deze site. “Het hoeft geen verder betoog dat deze samenwerking een win-win is voor onze organisaties, en zeer zeker voor onze kwetsbaarste mensen in Menen op zoek naar een plaats in de maatschappij en/of arbeidsmarkt”, besluit Christine.

(Nicolas Verhaeghe)

Meer info: www.eigenwoonst.be en www.veerkracht4.be