Transportbedrijf Verdonck koopt douanegebouw in Rekkem: “In Ieper was er niets te vinden”

Michiel Verdonck startte in 2009 met één vrachtwagen, net als zijn vader, in de Galgestraat in Vlamertinge. Dertien jaar later heeft hij een vloot van tien melkrijders en negen koelvrachtwagens. Wegens plaatsgebrek en om in orde te zijn met alles zocht hij al jaren vergeefs een nieuw bedrijfsgebouw. Dat vond hij eindelijk met het voormalige douanegebouw in Rekkem.

Het transportbedrijf van Michiel Verdonck (34) heeft in de Galgestraat in Vlamertinge niet de ideale locatie. Langs een smalle landweg, op een boogscheut van de Galgebossen, in een loods die hij huurt van zijn buurman, werd het te krap voor de 19 vrachtwagens die het bedrijf ondertussen telt. “Mijn vader heeft altijd één vrachtwagen gehad”, vertelt Michiel.

“Toen ik in 2009 zelf truckchauffeur werd, heb ik ook zes jaar met één vrachtwagen gewerkt. Maar dan veranderde ik van opdrachtgever en sindsdien kwamen er ieder jaar vrachtwagens bij, tot de 19 vrachtwagens die we nu hebben. We begonnen met melkvervoer, waarvoor we nu tien vrachtwagens hebben, en sinds een jaar of drie zijn daar de koelvrachtwagens bijgekomen.”

Weinig ruimte

Hij werkte altijd vanuit de ouderlijke woning in de Galgestraat in Vlamertinge, waar hij woont met echtgenote Sofie Doom, de tweelingzusjes Ella en Lina (5) en zoontje Jules (bijna 3). “Al onze klanten voor de melkophaling wonen binnen een radius van 20 minuten. We hebben lang gezocht naar een plek om met alles in orde te zijn.”

“Eigenlijk moet je voor zo’n bedrijfsactiviteit op een industriezone zitten. Voor mijn buren is het dan ook niet altijd aangenaam. Toen het om twee of drie vrachtwagens ging, viel het nog mee. De mensen klaagden niet. Nu komen er al eens meer vrachtwagens langs. Ik begrijp dat wel dat de mensen niet daarvoor hier zijn komen wonen. Het is hier anders heel rustig.”

Overal in de regio is er te weinig ruimte om te ondernemen

“We waren al een paar jaar aan het zoeken naar een plaats om onze vrachtwagens onder te brengen. Liefst hadden we dat op het industrieterrein in Ieper gedaan, om met alles in orde te zijn. We hebben uiteraard ook in Ieper gezocht, maar daar was er nooit iets te vinden dat geschikt was voor ons.”

“Het probleem is dat wanneer er op de Ieperse industriezone iets vrijkomt, de buurman het doorgaans eerder weet dan de rest. Als die goede zaken doet, dan koopt hij het. Wat overblijft, is meestal om plat te gooien. Het is niet alleen in Ieper zo, overal in de regio is er te weinig ruimte om te ondernemen.”

Douanegebouw Rekkem

Met het voormalige douanegebouw op de industriezone LAR in Rekkem vond Michiel nu toch een goeie site. Hij telt er maar liefst 4.325.000 euro voor neer. Anderhalf miljoen euro meer dan waar de stad Menen op had gehoopt. “Dat is eigenlijk de marktprijs. Het is Menen dat een te lage startprijs heeft gezet”, aldus Michiel.

“We zullen goed zitten in Menen. Het aantal omrijkilometers zal veel lager zijn dan nu, en dat kan al zo’n 1.000 euro per dag schelen. De E17 is dan ook een van de belangrijkste wegen in België. Het is vooral de bedoeling om het frigotransport naar daar te brengen en meer mogelijkheden te hebben voor opslag en groepage.”

“Hier in de Galgestraat zullen we nog een beetje melkophaling doen. Voor het personeel verandert er eigenlijk weinig. We hebben veel chauffeurs uit regio Wijtschate/Ploegsteert. Voor hen is het ongeveer dezelfde afstand.”