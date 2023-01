Transportbedrijf Transcot in Menen overgenomen door Tailormade Logistics

Transportfirma Transcot, die gevestigd is op de industriezone Grensland in Menen, maakt voortaan deel uit van Tailormade Logistics (TML), een snel groeiende speler binnen de transport- en logistieke sector. Transcot verhuist naar de TML-site in Izegem.

Transcot werd in 2016 opgericht door Stefaan Cottyn en Barbara Casier. Het bedrijf stelt tien mensen tewerk en heeft tien trucks en dertig trailers. Het bedrijf is winstgevend, maar wordt geconfronteerd met een altijd maar toenemende complexiteit.

“De klant verwacht logistiek op maat, waarbij wij na het ophalen van de goederen alle taken op ons nemen. Import via de haven van Antwerpen en vervolgens per binnenschip naar West-Vlaanderen, het afhandelen van de douaneformaliteiten en het tijdelijk opslaan van goederen om deze juist op tijd aan te leveren bij een lokale producent”, zegt Stefaan Cottyn.

Naar TML Izegem

Voor TML is de overname van Transcot dan weer een uitgelezen kans om zijn activiteiten in West-Vlaanderen te versterken. “Transcot wordt binnen onze groep een afzonderlijke bedrijfseenheid onder leiding van Stefaan. Hij zal zorgen voor een diversifiëring van het dienstpakket in Izegem en zal er onze transportcapaciteit versterken”, weet CEO Bert Vandecaveye van TML.

TML Izegem is gespecialiseerd in vloerbedekking. De afdeling verzorgt niet alleen het transport en de logistiek, maar ook het versnijden en verpakken op maat. “Ik woon zelf in Izegem. De site daar is me dus bekend”, aldus Stefaan.

Tailormade Logistics, opgericht in 1996 met hoofdzetel in de haven van Gent, stelt 1200 mensen tewerk op 26 sites in Europa. In Vlaanderen zijn er vestigingen in Izegem, Genk, Westerlo en de havens van Gent en Antwerpen. Het bedrijf heeft een vloot van 600 voertuigen, 950 trailers en 550 containers. (CB)