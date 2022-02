Trainen bij Kevin en Gwendolyn in Alfa Gym in Rumbeke

Alfa Gym heeft de deuren geopend. Het is een gloednieuw gymcentrum in de Rumbeeksesteenweg 369, waar voorheen Het Westvlaams Natuursteenbedrijf gevestigd was.

Kevin Degraeve en zijn vriendin Gwendolyn Tack zijn de investeerders, de initiatiefnemers en de uitbaters van Alfa Gym. In volle opbouwfase hadden we een babbel met hen. “Ik werkte zeven jaar als gerant in de fitnessbranche maar ik ergerde me meer en meer aan de geringe inbreng die ik er had”, vertelt Kevin. “Een lokale fitness zou zich moeten kunnen aanpassen aan de lokale wensen van de klant maar bij een fitnessketen wordt alles gegeneraliseerd.”

Gwendolyn en Kevin wonen in hartje Rumbeke. “Toen we samen beslisten om onze eigen zaak te beginnen, kwamen we na een zoektocht van enkele jaren uit op het vroegere natuursteenbedrijf niet ver van onze deur. Het pand is goed zichtbaar, heeft een ruime parking en grote ramen met veel lichtinval. Het ligt langs de Rumbeeksesteenweg naast de verdwenen gekende café De Karre.”

Kinderhoek

Het koppel deelde het pand na opfrissing in in drie zalen: cardio-, groepsles- en krachtzaal. “We hebben bijzonder veel aandacht besteed aan de kleedkamers en de douches, waarbij de privacy optimaal gegarandeerd is. We gaan ons voornamelijk als een gezinsvriendelijk fitnesscentrum met een professionele begeleiding profileren, daarvoor hebben we onder andere een ruime kinderhoek voorzien. Voor de professionele begeleiding doen we een beroep op personal coach Frederik Declercq”, vervolgt Kevin.

“Wie lid wordt voor 1 april, kan vier weken gratis sporten en maakt ook kans op een jaar gratis sporten.”

(AD)