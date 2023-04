‘Tournee Liberale’ ten voordele van centrumhandelaars

Om de Kuurnse Centrumhandelaars een hart onder de riem te steken organiseert Open VLD Kuurne op zondag 16 april vanaf 12 uur in de Sint-Pieterszaal aan de Brugsesteenweg Tournee Liberale.

Met deze breugelmaaltijd wil de plaatselijke VLD-afdeling de getroffen handelaars van de centrumwerken steunen.

Cadeaubonnen

“De afgelopen weken bezochten we alle getroffen handelszaken en kochten daarbij in totaal veertig cadeaubonnen aan”, vertelt Rik Bouckaert, voorzitter van Open VLD Kuurne. “Deze cadeaubonnen vormen het prijzenpakket verbonden aan de fotowedstrijd die we diezelfde dag organiseren. Ook de producten die te verkrijgen zijn tijdens het breugelmaal zijn afkomstig van plaatselijke handelaars. We hebben empathie voor de Kuurnse centrumhandelaars die een bijzonder moeilijke periode kenden en nog steeds kennen door de centrumwerkzaamheden. Op die manier promoten we nog eens extra het Koop lokaal-idee. Daarnaast willen we met dit initiatief ook onze leden belonen en bedanken voor hun trouw lidmaatschap en daarom bieden we hen deze breugelmaaltijd gratis aan. Uiteraard zijn ook niet-leden van harte welkom.” (BRU)

Info: 0472 35 38 37.