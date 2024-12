TotalEnergies langs Maalse Steenweg wordt Circle K

Het TotalEnergies tankstation langs de Maalse Steenweg dat 32 jaar lang werd uitgebaat door Ingrid Boeve, is overgenomen door de groep Circle K. “De pompen zelf behouden voorlopig de naam TotalEnergies maar de shop werd vernieuwd volgens het Circle K concept”, zegt regiomanager Matthias Vanhoecke.

Na 32 jaar uitbating door Ingrid Boeve is het TotalEnergies tankstation met bijhorend winkeltje langs de Maalse Steenweg in nieuwe handen. Ingrid was eigenaar van het pand en franchisenemer bij TotalEnergies. Maar nu maakt het dus deel uit van Circle K, een grote keten van tankstations met bijhorende service. Cirkle K maakt dan weer deel uit van de grote multinational Couche-Tard, opgericht in 1980 door de Canadees Alain Bouchard.

naamsbekendheid

Het bedrijf heeft wereldwijd zo’n 14.000 winkels. In 2023 nam Couche-Tard het Franse TotalEnergies over en dus ook de tankstations in Nederland, Duitsland, Luxemburg en België. “Stelselmatig worden alle TotalEnergies stations de komende jaren dus omgevormd naar Circle K. En nu is dit station dus ook aan de beurt”, zegt regiomanager bij Circle K Matthias Vanhoecke. “De pompen en de luifel hier zullen nog wel vier jaar de naam en het logo van TotalEnergies dragen, om toch nog een tijd te profiteren van die naamsbekendheid. Maar de bijhorende winkel werd al volledig heringericht in de stijl en volgens het concept van Cirkle K.”

(warme) lunch

“Een aanbod van goeie koffie is bij Cirkle K steeds erg belangrijk en dus ook in deze vestiging. Het aanbod broodjes breiden we uit”, gaat Matthias Vanhoecke verder. “Ook panini’s zijn te verkrijgen. En we zullen ook beschikken over een warmhoudkast waarin onder meer worstenbroodjes en kroketten liggen. Er waren voorheen al koffiekoeken maar we zullen dat assortiment nog uitbreiden. En net als in de vorige uitbating zullen we ook dagbladen en tijdschriften blijven verkopen.” Ook leuk om weten voor de klanten: Hilde blijft als bekend gezicht aan boord als medewerkster in de shop. De dagelijkse leiding zal er in handen zijn van shopmanager Els Vermeire. (PDV)