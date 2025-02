Totale uitverkoop bij verkleedwinkel Komedia: “Alles wordt verkocht, tot de kassa”

Katrien De Brabander (64) en dochter Geraldine Delporte (38) openden Komedia op 13 april 2012 aan de Budastraat. Dertien jaar later komt een einde aan de enige zelfstandige verkleedwinkel in Kortrijk. 3.000 stuks worden met mooie kortingen verkocht. “Het gaat snel! Van onze stock is het meeste al weg.”

Katrien gaat met pensioen en voor Geraldine is het runnen van de verkleedwinkel net te veel werk om alleen te doen. “Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. We willen Komedia samen afsluiten. Op dinsdag 10 juni sluiten we voorgoed de deuren. Als we tegen dan nog zaken hebben, kan je de allerlaatste items op de rommelmarkt tijdens Sinksen op de kop tikken. Alles wordt verkocht, tot de kassa”, zegt Katrien.

De meeste stuks worden van de hand gedaan met 30 procent korting, voor feestartikelen en vlagjes is dat 50 procent, en voor ballonnen 70 procent. Ook alle huurkledij wordt verkocht. Je betaalt 25 euro voor een volledig kostuum of lange jurk, 20 euro voor een vest of korte jurk en 10 euro voor een broek of hemdje.

“We hebben een heel breed publiek. Mensen komen voor privé verkleedfeestjes tot evenementen zoals Kamping Kitsch, Halloween, Sinterklaas en Kerst, én we hebben tal van toneelgezelschappen van kledij voorzien. We zijn klein begonnen in het naastgelegen pand, maar amper twee jaar later verhuisden we naar Budastraat 13. Onze collectie werd telkens groter en groter”, vertelt Katrien.

“Als er ergens vraag naar was, voegden we het toe aan ons aanbod. Er was duidelijk nood aan verkleedartikelen in Kortrijk. We probeerden steeds een divers aanbod te hebben en pakten uit met onze handgemaakte Venetiaanse maskers, rechtstreeks geïmporteerd van Venetië”, vult Geraldine aan.

“Door de jaren heen waren de trends duidelijk merkbaar: van felle fluotinten en foute trainingspakken voor Kamping Kitsch tot de invloed van populaire series zoals Casa de Papel, Squid Game, Bridgerton en Peaky Blinders.” Bij Komedia word je ook persoonlijk begeleid door Katrien en Geraldine. “We denken creatief mee met onze klanten en helpen hen echt op weg. Mensen beleven hier veel plezier – al betekent dat voor ons vaak een flinke opruimbeurt na het passen”, lacht Katrien.