Totaalconcept De Traagheid viert zevende verjaardag met feestweek: “Al het moois extra in de schijnwerpers zetten”

De Traagheid in de Krommewalstraat in Tielt blaast straks zeven kaarsjes uit en bezieler Gilberte Watté laat die verjaardag niet zomaar voorbij gaan. Tussen 13 en 23 november staan een filmvoorstelling, een optreden, een bloemenworkshop, een boeken- en ambachtenbeurs én een fuif gepland.

De evenementenlocatie annex boeken- en bloemenwinkel opende op 28 november 2017 voor het eerst de deuren Bijna precies zeven jaar later is het unieke totaalconcept uitgegroeid tot een vaste waarde in Tielt, ook al werd het horecagedeelte deze zomer wat afgebouwd. “De afgelopen zeven jaar waren een aaneenschakeling van ups en downs, met wegenwerken, lockdowns, energie- en andere crisissen, maar ook prachtige concerten, vintage films, vernieuwende tentoonstellingen en topfeestjes”, aldus Gilberte Watté. “Tijdens onze feestdagen zetten we al het moois van De Traagheid extra in de schijnwerpers met film, muziek, fotografie, kunstambachten, bloemen, boeken en zoveel meer.”

Programma

Op 13 november wordt de film ‘Little Miss Sunshine’ vertoond en op 21 november komt muzikant Jan De Bruijn langs. Het zwaartepunt van de feestelijkheden ligt op zaterdag 23 november. Die namiddag staat een boeken- en ambachtenbeurs gepland. Zo zal je er glas- en keramiekkunstenaars aan het werk kunnen zien en komen er verschillende auteurs en dichters langs. Nog bijzonder is dat Gilberte er die dag niet alleen persoonlijk een bloemenworkshop verzorgt, ze serveert er ook ‘geutelingen’, een typisch streekproduct uit de Vlaamse Ardennen. “Ik ben afkomstig van Elst (dat dorp bij Brakel staat bekend als het geutelingendorp, red.) en daar at ik als kind elk jaar geutelingen. Een fijne ambachtelijke traditie die we naar De Traagheid brengen.” Nog op 23 november is er ‘s avonds vanaf 20.30 uur een fuif met dj Faster Pussycat, die deze zomer ook al voor een stevig feestje zorgde in De Traagheid. (SV)