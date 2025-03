Topslager Hendrik Dierendonck (50) opent voor de zomer negende vestiging in Oostende: “Moeilijk om neen te zeggen tegen deze winkel”

Topslager Hendrik Dierendonck komt naar Oostende. Nog voor de zomer opent hij er een negende locatie op het Mijnplein, daar waar vroeger Huis Laleman zat die na 104 jaar verdween. Dierendonck is de redder van het runderras West-Vlaams rood. “Oostende heeft mij altijd al gefascineerd”, zegt Hendrik.

In september zetten Christèle Laleman en haar man Jean-Luc een punt achter 104 jaar verkoop van gevogelte. De winkel stond sindsdien leeg. “Je wilt ook niet de eerste de beste in de winkel toelaten”, zegt Jean-Luc. Tot Hendrik Dierendonck op de proppen kwam met het voorstel om er een nieuwe winkel onder te brengen. Dierendonck heeft ondertussen vestigingen in Sint-Idesbald, Nieuwpoort, Kortrijk, Ukkel, Waterloo en Brussel. Daarnaast is er de eigen boerderij in Veurne en twee sterrenrestaurants: Carcasse Sint-Idesbald en Carcasse Knokke-Heist. Samen met zijn vader Raymond groeide Hendrik uit als dé referentie als het over vlees gaat.

West-Vlaams rood

“De eerste winkel werd door mijn vader opgestart in 1970”, vertelt Hendrik. “In 2001 nam ik het van mijn ouders over. Tien jaar later opende onze tweede winkel in Nieuwpoort en daarna kwamen daar nog ateliers en winkels bij, en in 2015 was er de opening van Carcasse in Sint-Idesbald.”

Dierendonck is ondertussen leverancier bij heel wat nationale en internationale chefs, waaronder ook veel Oostendse chefs zoals onder andere Willem Hiele. Hij is bovendien de grondlegger van het West-Vlaams rood. In zijn slagerij besloot hij om radicaal de kaart van terroir te trekken. Hij behoedde zo het runderras van uitsterven.

De laatste jaren is het merk Dierendonck sterk geëvolueerd en eigenlijk had Hendrik zich voorgenomen om niets nieuws meer op te starten. “Tot Erwin Deschuytter van Economisch Huis mij contacteerde met het voorstel van de winkel van Huis Laleman”, duidt Hendrik. “Die winkel trekt mij zo aan, vooral de nostalgie die de winkel uitstraalt. Het was moeilijk om neen te zeggen, en dus zei ik ja. (lacht) Oostende is een toffe stad met zowel in de winter als in de zomer toerisme. Ik noem het altijd de enige stad aan zee. Ik maakte kennis met Jean-Luc en de zaak was in kannen en kruiken.”

Service

En dus worden de voorbereidingen momenteel getroffen om tegen komende zomer de winkel te openen. Of nieuwe beenhouwerijen starten nog iets van deze tijd is, vroegen we Hendrik. “We merken dat er vraag naar is. Er is weer meer respect voor de beenhouwer dan tien, vijftien jaar geleden. Dat er heel wat beenhouwerijen stoppen, heeft veel te maken met het gebrek aan opvolging”, weet Hendrik. “De klant die naar de grootwarenhuizen gaat, gaat al lang. Een winkel draait om het product, maar ook om de service dat gegeven wordt. Anno 2025 komen de mensen naar een soort boetiek, ze willen kwaliteit. We hebben altijd nagestreefd om kwaliteit te bieden en we zien ook dat het ambacht geapprecieerd wordt. Alleen: als je een goed stuk vlees wilt, dan kost dat geld. Ik ben me bewust dat dat niet altijd voor iedereen haalbaar is.”

De nieuwe winkel zorgt voor zes nieuwe jobs. Daarvoor wordt op donderdag 3 april een jobdag georganiseerd in de winkel. Er zijn enkele mensen die al interesse hebben getoond, maar we zullen sowieso nog mensen nodig hebben. Of ik zelf in de winkel zal staan? In het begin sowieso. Ik probeer overal wel aanwezig te zijn. Maar goed personeel is alles, ik geef ze uiteraard mijn waarden mee”, besluit Hendrik.