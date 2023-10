Topman haven Marc Adriansens blijft nog half jaar na pensioen

Omdat er geen akkoord over zijn opvolger kwam, blijft Marc Adriansens (67) nog een half jaar langer aan het hoofd van International Car Operators (ICO). “Ik stel mijn pensioen uit tot april 2024 om dan na 40 jaar bij dit bedrijf in schoonheid te kunnen eindigen.”

Op dinsdag 10 oktober werd Marc Adriansens 67 jaar, de wettelijke pensioenleeftijd. Ondanks dat zijn opvolging aan het hoofd van ICO al jaren verwacht werd, is er nog geen akkoord over een nieuwe managing director. De voorbije maanden bestudeerde de Japanse eigenaar scheepvaartgroep NYK – nochtans kandidaten uit binnen- en buitenland.

“Daarom werd met de aandeelhouder afgesproken dat ik nog tot april 2024 aan de slag blijf om de overgang naar een nieuwe managing director te helpen voorbereiden”, bevestigt Adriansens. “Ik doe het nog steeds zeer graag en de boeiende havenwereld staat nooit stil. Maar in 2024 heb ik veertig jaar voor dit bedrijf gewerkt en is het de bedoeling om de fakkel door te geven.”

Geboren Bruggeling Marc Adriansens, die in De Haan woont, kwam in 1984 in dienst bij de toenmalige stukgoedbehandelaar Combined Terminal Operators (CTO). Veertien jaar geleden nam NYK het bedrijf onder de naam International Car Operators (ICO) volledig van PSA over. Sindsdien groeide het onder de leiding van Adriansens tot de grootste autobehandelaar van Europa en misschien ter wereld. De ruim 1.200 medewerkers (eigen personeel en havenarbeiders) verwerken op de hoofdzetel in Zeebrugge en de vestiging in Antwerpen jaarlijks meer dan twee miljoen wagens. Op de roroterminals worden ook professionele voertuigen, high & heavy en projectcargo behandeld.

VOORZITTER

Daarnaast is Adriansens een leidende figuur in de havengemeenschap. Hij is onder meer voorzitter van de vereniging van private bedrijven Apzi-Voka en van de Centrale van Werkgevers Zeebrugge (Cewez). Daarnaast is hij bestuurslid van de Voka-Havenvereniging, die bedrijven uit de vier Vlaamse havens verenigt. (RJ)