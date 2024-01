Toplocatie voor damesboetiek Tutti Sensi in Maldegem

Nadat eerder al de multidisciplinaire kinderpraktijk ‘Kind’ de deuren opende in het nieuwbouwpand aan het Stationsplein, krijgt binnenkort ook damesboetiek Tutti Sensi er haar stek. “Op vrijdag 2 februari openen we de deuren op onze nieuwe locatie”, klinkt het bij zaakvoerster Sylvie Cornelus.

Twee jaar geleden openden Sylvie Cornelus (44) en Steven Covents (40) in de Marktstraat 56 hun damesboetiek ‘Tutti Sensi’, Italiaans voor ‘alle zintuigen’.

Helemaal nieuw was de branche niet voor hen. Zo runnen ze onder dezelfde naam ook al twaalf jaar een dameskledingwinkel in de Wallenstraat in Roeselare.

“Via homeparty’s voor kinderkledij ben ik erin gerold”, vertelt Sylvie. “We richten ons op dames vanaf 16 jaar en wekelijks komen er nieuwe collecties binnen. Klanten kunnen ook bestellen via Facebook, waarbij de pakketjes opgestuurd worden. Om in onze Maldegemse vestiging evenveel stukken te kunnen tonen, besloten we op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. We zijn dan ook echt blij dat we binnenkort kunnen verhuizen, want in het winkelpand in de Markstraat werd het te klein.” De zaakvoerders van Tutti Sensi kunnen terugblikken op twee geslaagde jaren. “Ons concept werd in Maldegem heel goed onthaald. Van bij het begin kregen we veel volk over de vloer. Ook de uitverkoop naar aanleiding van onze verhuis lokte veel dames naar onze winkel.”

Feestelijke opening

In het weekend van 2, 3 en 4 februari opent damesboetiek Tutti Sensi feestelijk de deuren op de nieuwe locatie aan het Stationsplein. “We kozen voor een industriële bohemian look met veel wit”, aldus zaakvoerster Sylvie Cornelus, die uitkijkt naar het openingsweekend van haar zaak. “Bij elke aankoop voorzien we een leuk cadeautje”, klinkt het enthousiast.

(MW)