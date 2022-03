Topjaar voor Roularta met omzet van ruim 300 miljoen euro: “We plukken de vruchten van het vele harde werk”

Na een goede eerste helft in 2021 surfte Roularta Media Group tijdens de tweede jaarhelft op hetzelfde elan verder. Het bedrijf boekte in 2021 een omzet van 300,2 miljoen euro, een stijging met 43,9 miljoen ten opzichte van 2020 en van 4,4 miljoen in vergelijking met het precoronajaar 2019. De brutobedrijfswinst steeg naar 41 miljoen – de hoogte van de afgelopen tien jaar – en het nettoresultaat bedroeg 16 miljoen. “We hebben een absoluut topjaar achter de rug”, zegt ceo Xavier Bouckaert.

De goede cijfers zijn onder andere het resultaat van de interne groei van de reclame- en lezersinkomsten in de Belgische markt, de externe groei in de Nederlandse markt en de resultaten van Mediafin, klinkt het. Mediafin keerde dit jaar aan Roularta Media Group een dividend uit van 5,3 miljoen euro. Vorig jaar was er geen dividenduitkering.

Roularta meldt ook dat er vorig jaar meer omzet gegenereerd werd uit de lezersmarkt (127,1 miljoen euro) dan uit reclame (112,7 miljoen), terwijl dat in 2019 nog omgekeerd was.

De abonnementeninkomsten groeiden in 2021 met 18 miljoen euro ten opzichte van 2020 en met 25,4 miljoen euro ten opzichte van 2019. Voor de aandeelhouders is net als vorig boekjaar een dividend voorzien van 1 euro per aandeel, iets wat de groep voortaan elk jaar wil doen.

Vruchten plukken

“We kunnen 2021 enkel als absoluut topjaar omschrijven”, stelt ceo Xavier Bouckaert. “We plukken nu de vruchten van het harde en vele werk van de voorbije jaren, een periode waarin Roularta ook fel veranderd is. Er was de verkoop van onze Franse activiteiten en onze participatie in Medialaan, de implementatie van de women brands en Mediafin… Velen stelden zich toen de vraag of Roularta toen de juiste weg was ingeslagen, maar nu zitten we weer op hetzelfde winst- en omzetniveau als voordien.”

Digitalisering blijft ook de komende jaren een van de grootste uitdagingen. Daar investeren we jaarlijks 6 tot 7 miljoen euro in

De komende jaren vormt de verdere digitalisering een van de grootste uitdagingen. “Daar investeren we jaarlijks 6 tot 7 miljoen euro in, zowel intern als om onze lezers op een zo comfortabele manier onze producten en content te laten lezen. De uitrol van de Mijn Magazines-app is daar een perfect uithangbord van. Ook onze adverteerders willen we blijven prikkelen en een mooie return on investment bieden.”

Een prognose voor 2022 is nog niet aan de orde. “De grote schommelingen van maand tot maand en late boekingen maken dat moeilijk”, klinkt het. “Evenementen en reizen blijven als gevolg van de coronapandemie sterk afhankelijk van beslissingen van de verschillende overheden. We verwachten bovendien dat, als gevolg van de oorlogssituatie in Europa, dit jaar de marges geïmpacteerd zullen worden door onder andere een significante stijging van de papierprijzen, wereldwijde stijging van energieprijzen en impact van inflatie op lonen.”

Regionale media

De Krant van West-Vlaanderen, en bij uitbreiding alle andere regionale media binnen Roularta Media Group, blijven een belangrijke pijler binnen het grote verhaal, geeft Xavier Bouckaert nog mee. “Op dat vlak zijn we meer dan ooit marktleider, een positie die we verder willen verstevigen. Het regionale aspect was ooit de kiem van onze onderneming, nu is het een steunpilaar.”