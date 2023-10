Topeditie van de Oostende Awards: Proviron is bedrijf van het jaar

Op maandagavond 2 oktober werden in het Kursaal, met 600 aanwezigen, de laureaten van de Oostende Awards bekend gemaakt. De eerste 5 awards werden uitgereikt aan Oostendse ondernemingen uit diverse sectoren. De zesde award ging naar de Oostendse ondernemer van het jaar, een publieksprijs. De organisatie is uiterst tevreden en spreekt van een topeditie.

Na een nominatiecampagne met een recordaantal nominaties en een diverse longlist kon de professionele en onafhankelijke jury aan de slag. In totaal bleven 28 ondernemingen in de running voor de Oostende Awards. Op maandagavond 2 oktober werden alle winnaars bekend gemaakt gedaan tijdens een feestelijke gala-avond.

Met een spetterende awardshow zette gastheer van de avond Xavier Taveirne alle genomineerden in de kijker. Het exquise galadiner met de signatuur van Michiel Rabaey (Restaurant Storm) werd duidelijk door iedereen gesmaakt. Ook hier ondernemerschap van hoog niveau!

Hier zijn de trotse winnaars van de Oostende Awards 2023:

In de categorie bedrijf van het jaar waren genomineerd: Exail, Lemahieu Group, e-BO Enterprises, Proviron, Revi Food

Proviron werd als winnaar gekozen voor de Oostende Award Bedrijf van het jaar.

In de categorie mooiste renovatie en nieuwbouw waren genomineerd: Brassi Grand Café, Slagerij Burggraeve, Exail, NSAC, Rosa Hotel

Exail Robotics werd als winnaar gekozen voor de Oostende Award Mooiste renovatie en nieuwbouw.

In de categorie starter van het jaar waren genomineerd: Les Cabanes d’Ostende, Lorre, Mac Moules, Villa Ostinato

Les Cabanes d’Ostende werd als winnaar gekozen voor de Oostende Award Starter van het jaar.

In de categorie horecazaak van het jaar waren genomineerd: Cultuurcafé De Grote Post, Brassi Grand Café, Expo & Kafie, Café de Pelikaan, The Catch

Cultuurcafé De Grote Post werd als winnaar gekozen voor de Oostende Award Horecazaak van het jaar.

In de categorie handelaar van het jaar waren genomineerd: Fleur de Lies, Achiel Primeurs, Bakkerij De Cock, Mies en Muis, Slagerij Burggraeve

Bakkerij De Cock werd als winnaar gekozen voor de Oostende Award Handelaar van het jaar.

In de categorie Oostendse ondernemer van het jaar waren genomineerd: Bart Versluys, Patrick Reyntjens, Sylvie Becaus

Sylvie Becaus won de publieksprijs voor de Oostende Award Oostendse ondernemer van het jaar.

“Deze editie van de Oostende Awards was een groot succes! We zijn zeer fier op alle ondernemers van onze stad en in het bijzonder op de winnaars van de Oostende Awards. Alle aanwezigen erkennen het belang van ondernemerschap, innovatie en creativiteit. We zijn heel trots op alle ondernemers, handelaars, bedrijven en organisaties die onze stad rijk is. We wensen alle laureaten hierbij te feliciteren met hun erkenning via een Oostende Award”, zegt schepen van ondernemen Charlotte Verkeyn.

“Gefeliciteerd aan alle genomineerden en winnaars! De ondernemers die actief zijn in Oostende spelen een cruciale rol bij het vormgeven van onze stad. Ze vormen de drijvende kracht achter de economische dynamiek die Oostende kenmerkt. Met de Oostende Awards willen we hun toewijding en prestaties jaarlijks in de schijnwerpers zetten en erkennen., voegt burgemeester Bart Tommelein eraan toe.

“Dit jaar werden de spotlights meer dan ooit gericht op de Oostendse bedrijven en ondernemers: van de awardshow met de nadruk op elke ondernemer tot het diner met signatuur van restaurant Storm. We zijn dan ook zeer trots op hun prestaties en streven ernaar om Oostende te blijven positioneren als een bloeiende en ondernemende Stad aan Zee”, klinkt het bij Filip Roelandt, Algemeen Directeur Economisch Huis Oostende.