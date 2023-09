Toosten op de toekomst in Feestzaal Waterfields: Markant bestaat 45 jaar

Bij de start van het nieuwe werkjaar vierde Markant Zonnebeke zijn 45ste verjaardag. Samen met het huidige team, vroegere bestuursleden en leden werd getoost op de toekomst.

“Alles begon in 1978 op een kennismakingsavond met CMBV, waar een werkgroep werd samengesteld die later de basis zou zijn van het bestuur. CMBV stond toen voor vrouwen uit de middengroepen. Vier jaar later waren er verkiezingen en werd ik voorzitter. Dat ben ik gebleven tot 1992”, vertelt medeoprichter Marie Joseph Delanghe, die later ook gewestvoorzitter werd.

Na haar kwamen Mariette Jonckheere, Ann Strobbe en Kathy Vermeulen als voorzitter. In 2001 veranderde de naam naar Markant. De huidige bestuursploeg bestaat uit Kathy Vermeulen, Ann Strobbe, Kathleen Cooman, Marjan Cottyn, Katrien Herman, Lien Staelens, Stephanie Fernandez en Evelien Vanwalleghem. “We spreken niet meer van een bestuur, maar van het Markantteam. Ook een voorzitter is er niet meer”, zegt teamlid Evelien Vanwalle-ghem. “Onze ledenwerving is nog volop bezig, maar vorig jaar telden we 78 leden, waarvan er telkens 40 à 45 aanwezig zijn op onze activiteiten. Elk jaar werken we de nationale thema’s uit. Vorig jaar was dat warmte, wat we zeker realiseerden met onze verkoop van pakketjes voor de vzw Ubunta, maar ook met onze eigen bereide kerstmaaltijd voor dorpsbewoners die het moeilijk hadden en mensen uit Oekraïne.”

Goesting

Dit jaar is het thema ‘goesting’. “Ruim te interpreteren als goesting om activiteiten te organiseren, om naar activiteiten te komen, om samen te zijn, om samen te eten, samen bij te leren, te ontspannen. Heel ongedwongen en dat maakt het zo leuk. De mensen hebben nood aan een vereniging”, aldus Evelien. “Na corona zagen we het als onze taak om iedereen weer te activeren en warm te maken om te komen. Dat is ons gelukt, want we zijn geen leden verloren.”

Hoe dat komt, valt makkelijk te verklaren. “We zijn een gedreven en enthousiast team dat alle leden graag op sleeptouw neemt om samen leuke, ontspannende, interessante, verbindende en boeiende dingen te doen en daar voorzien we ook altijd iets van lekker eten en of drinken bij, want dat maakt het extra gezellig”, besluit Evelien Vanwalleghem.