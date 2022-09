Toon Gevaert vertaalt voor onder meer VRT en de premier: “Zeer veel werk behalve in eigen provincie”

Wie is Toon Gevaert?

Privé: Toon Gevaert (41) is opgegroeid in Oosterzele in Oost-Vlaanderen en is na zijn huwelijk met Annelies Madou (42) in de Spitaalstraat in Waregem gaan wonen. Het koppel heeft twee kinderen: Maya (14) en Han (13).

Studies: Toon heeft een master vertaler behaald en een postgraduaat masterdiploma conferentietolken.

Buro T: In 2002 begon Toon als zelfstandige vertaler/tolk. In 2010 richtte hij zijn bvba Buro T op. Hij doet zelf vertalingen uit het Engels, Frans, Spaans naar het Nederlands en beschikt ook over een netwerk van 1.200 vertalers en tolken in binnen- en buitenland. De Vlaamse ziekenhuizen, advocatenkantoren, bedrijven, de VRT en de premier behoren tot zijn klanten.