Tomas Hosten en zijn Spaanse vriendin runnen eigen zaak in rioja-wijnen: “Rioja, da’s de liefde en de wijn”

Tomas Hosten heeft veel aan de Spaanse regio La Rioja te danken. Zijn vriendin María Sáenz is uit die streek afkomstig en hij ontdekte er de rijke smaak van de Rioja-wijn. Hij en María hebben ettelijke jaren in Spanje gewoond, maar hebben nu hun thuis in de Lindenstraat op de Torhoutse wijk Don Bosco, waar ze een huis hebben gekocht. Tomas runt er in bijberoep een eigen zaak in Rioja-wijn: Hosten Wines. Kwaliteit in je glas voor een eerlijke prijs.

Hosten Wines is geen fysieke winkel. Je bestelt de wijnen via de website en je kunt ze bij Tomas in de Lindenstraat afhalen. Hij levert ook aan plaatselijke restaurants, zoals LOS en Pavi in Torhout en Poer in Lichtervelde.

Wijn van wereldklasse

Tomas (36) is oorspronkelijk uit Ichtegem afkomstig, waar hij is opgegroeid. Hij liep secundair onderwijs in Torhout en studeerde toerisme in Brugge. “In het kader van die laatste studies diende ik buitenlandse stage te lopen en ben ik in 2009 voor twee maanden naar Tenerife getrokken”, doet hij zijn verhaal. “Ik verzorgde er de animatie in een hotel. Aanvankelijk was dat niet simpel, want ik moest het Spaans nog onder de knie krijgen.”

“Ook María, nu 37, kwam er stage lopen als hotelreceptioniste. En jawel, de vonk sloeg over (lacht). Zo ben ik in Tenerife blijven plakken. We hebben er vier jaar gewoond en gewerkt. Ik leerde er niet alleen María almaar beter kennen, maar ook haar familie en de streek waaruit ze afkomstig is. Ik ontfermde me er in een hotel over de guest relations: klanten informeren en animeren. Zo diende ik naast Spaans ook Engels, Frans en Duits te kennen. En María leerde van mij Nederlands.”

“Enige Rioja-wijn die het Vaticaan binnen mag, verkoop ik ook”

In 2013 kwam het koppel naar Vlaanderen en werkte een vijftal jaar in hotels in Brugge: Tomas in het Ibis en María in de Goezeput. In 2018 begon het te kriebelen om weer naar Spanje te vertrekken en zo gebeurde het ook. Dit keer ging het richting La Rioja. Tomas gaf er gidsbeurten in een wijnhuis met hotel en María werkte er in een andere wijnhuis met hotel opnieuw als receptioniste.

“Ik bleef me in de Rioja-wijnen verdiepen, las er veel over en proefde uiteraard geregeld”, zegt Tomas. “En ik ging op zoek naar het verhaal achter de wijnen. De wijnboeren in La Rioja maken wijnen van wereldklasse, maar zijn te bescheiden. Ze moeten hun producten nog meer promoten.”

Uiteindelijk besloten Tomas en María om zich in West-Vlaanderen te vestigen en twee jaar geleden kochten ze hun huis in de Lindenstraat. Nu werkt Tomas voor de kunsthandel Gardeco in Zedelgem. Als sales-assistent verkoopt hij moderne kunst, vaak in het buitenland. Zijn talenkennis is een grote troef. María is receptioniste in Dukes’ Palace, het enige vijfsterrenhotel van Brugge.

Er elke dag mee bezig

Een klein jaar geleden besloot Tomas om zijn kennis van de Rioja-wijn te gebruiken om in bijberoep Hosten Wines op te starten.

“Ik ken in La Rioja heel wat kleine familiehuizen die uitstekende en toch betaalbare wijn produceren. Mijn goedkoopste wijnen kosten minder dan 10 euro, mijn toppers 55 euro. De enige Rioja-wijn die het Vaticaan binnen mag, verkoop ik ook. Dat is een Heras Cordón. Misschien heeft de paus die al gedronken (lacht). Naast rode wijnen, die veruit het bekendst zijn, worden er in La Rioja heel lekkere witte wijnen gemaakt. Ik kan ze ten zeerste aanbevelen.”

Hosten Wines is een succesverhaal aan het worden: het aantal klanten neemt gestaag toe. “Dit is een ware passie. Ik ben er elke dag mee bezig. Rioja, da’s voor mij de liefde en de wijn. Mocht ik van mijn zaak mijn hoofdberoep kunnen maken, dan zou ik niet aarzelen. Maar daar is het nu nog te vroeg voor. Eerst moet Hosten Wines nog blijven groeien.”

Tomas en María werken vooral samen met kleine, ambachtelijke producenten uit La Rioja. Ze gaan er de wijnen zelf ophalen.

“De traditie wil dat de rode wijnen er rijpen bij de producent en dus niet bij de koper. Zo komt de Rioja op dronk in je glas terecht. Ik zou zeggen: genieten maar!”

Info: www.hostenwines.be