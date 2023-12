“Toch zijn tickets goedkoper dan in de zomer”: Bellewaerde spaart kosten noch moeite voor nieuwe winteropening

Na de Halloweenperiode sluit het Ieperse Bellewaerde Park normaal de deuren tot de lente, maar vanaf dit weekend is er een nieuwe winteropening. Het park spaart hiervoor kosten noch moeite. “Toch zijn de tickets goedkoper dan in de zomer.”

“Onze laatste winteropening dateert van dertien jaar geleden”, zegt marketingdirecteur Filip Van Dorpe. Het weer bleek toen te vaak een spelbreker, maar nu spaarde het park kosten noch moeite voor extra binnenbeleving.

Nieuwe tenten

“Er zijn grote tenten opgezet aan twee kanten van het park”, aldus Van Dorpe. “In de ene tent wordt een kerstmarkt ondergebracht met chalets en springkastelen, in de andere worden kerstshows verzorgd met zang en acrobatie en worden kerstmaaltijden opgediend. Dat laatste blijkt vooral een populaire bedrijfsuitstap in Frankrijk, vandaar dat we dit hier ook eens willen uitproberen.”

De halloweendecoratie maakte plaats voor honderden kerstbomen, kilometers kerstverlichting en sneeuwversiering. Bijna elke avond zal een kerstparade door het park trekken met de kerstman en de elfjes. “In het nieuwe huis van de kerstman kan je hem zelfs persoonlijk ontmoeten. Net als onze parkmascotte Koning Leeuw in kerstkledij.”

Tijdens de winteropening blijven de meeste attracties open. “Behalve de Screaming Eagle en waterattracties Bengal Rapid River en Niagara. De River Splash blijft wel open en de boomstammetjes worden er aangekleed tot kerstbuches.”

Geurmachine

Ook andere attracties steken nu in een winters jasje. “De koffietassen is normaal in buitenlucht, maar werd voor deze winteropening dichtgemaakt en omgevormd tot chocomelktassen. Een speciale machine verspreidt er de trouwens de geur van warme chocomelk. Een van de binnencoasters rijdt nu als ‘winterexpress’. Zo doen we ons best om het hele park te thematiseren in de kerstsfeer. Op de menu’s taan warme pannenkoeken en wafels en typische kerstdrankjes zoals jenever, koffie en chocomelk.”

Tijdens de winteropening zijn er nog steeds heel wat dieren te zien. “De Amoerluipaarden zijn in hun oorspronkelijk leefgebied gemiddeld één graad Celsius gewoon. Zij genieten echt van winterse temperaturen”, weet parkdierenarts Melissa Nollet. “De capibara’s en bepaalde apensoorten kunnen naar buiten. Doodshoofdaapjes komen graag eens piepen wanneer er volk passeert. Lemuren zijn zichtbaar door speciale ramen, net als de giraffen dankzij het nieuwe raam van hun binnenverblijf.”

Vorstvrij

Voor vogels waren voorzorgsmaatregelen genomen. “De poten van pelikanen, ooievaars en flamingo’s kunnen niet goed tegen ijs, daarom wordt hun water vorstvrij gehouden aan de hand van dompelpompen.”

“Graag hadden we vroeger ingezet op een winteropening, maar daar staken corona en de grote werken vorig jaar een stokje voor”, aldus Van Dorpe. “Het park opent vanaf dit weekend tot 7 januari. De prijs voor de dagtickets wordt verlaagd: van 40 euro voor volwassenen tijdens het zomerseizoen naar 36 euro. Voor kinderen wordt dit 32 euro. Tegen de lenteopening is onze wereldprimeur afgewerkt: de nieuwe waterattractie op de plek van de voormalige keverbaan.” (TP)