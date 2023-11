TMO wordt ‘Ondernemend Tielt’

De Tieltse Middenstand en Ondernemingen (TMO) gaat voortaan door het leven als ‘Ondernemend Tielt’. Tegelijk met de nieuwe naam meet de vereniging zichzelf een nieuwe, bredere identiteit aan.

De vereniging, die straks opnieuw de Tieltse kerstmarkt in goede banen leidt, laat de term ‘Middenstand’ vallen uit de naam omdat die vlag de lading minder goed dekt. “Onze baseline is niet voor niets ‘voor iedereen’”, aldus het bestuur. “Onze focus is breed en ligt dus niet alleen op de traditionele middenstand, maar ook op diverse vormen van ondernemerschap en zakelijke initiatieven in Tielt. We willen een geëngageerde partner zijn voor alle ondernemers in Tielt, ongeacht sector of omvang van het bedrijf.”

“In het voorjaar van 2023 hebben we een grondig zelfonderzoek gedaan met behulp van een SWOT-analyse, waarbij we onze sterktes en zwaktes in kaart brachten”, zegt voorzitter Franky Den Baes. “Veranderende tijden brengen nieuwe kansen met zich mee en na jaren van groei en evolutie vonden we de tijd rijp voor een rebranding. Met onze nieuwe naam en eigentijds logo kiezen we voor een meer inclusief imago, dat beter past bij de evoluerende aard van de lokale ondernemersgemeenschap.”

Ondernemend Tielt wil blijven inzetten op advies en begeleiding van Tieltse ondernemers, kennisdeling, netwerken en belangenbehartiging. Samen met de rebranding werd ook een splinternieuwe website gelanceerd. Geïnteresseerden kunnen terecht op www.ondernemendtielt.be. (SV)