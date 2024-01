Tiny houses van Tiny Wonder zijn te zien in ‘Hotel Romantiek’: “Minimalistisch wonen is in”

Kijkers van het populaire VRT-televisieprogramma ‘Hotel Romantiek’ zullen ongetwijfeld al het gezellige ‘kleine huisje’ opgemerkt hebben waarin nieuw gevormde koppels een romantische apotheose beleven. ‘Die ‘tiny houses’ zijn ontworpen door Tiny Wonder, het jonge bedrijf van Deerlijknaar Bert Schelfhout en zijn medevennoot Geert Denutte. Maak kennis met deze alternatieve woonvorm.

Denk je aan een tuinkantoor? Wil je graag een zorgwoning in je tuin? Of zoek je vooral een manier om compact en duurzaam te wonen? Dan is een tiny house misschien wel de oplossing. In de drukte van het leven snakken steeds meer mensen naar eenvoud, rust en ontstressen in de natuur. Dat verklaart allicht de populariteit van meer alternatieve woonvormen, zoals tiny houses. Daarbij woon je op een kleinere oppervlakte, met minder spullen en vertoef je in alle seizoenen buiten in de natuur. Tiny Wonder verhuurt en verkoopt mobiele tiny houses. “We zetten in op rust, stilte en wellbeing in de natuur”, verduidelijkt Bert Schelfhout (eerste schepen van de gemeente Deerlijk en lijsttrekker van Team Deerlijk), die in Geert Denutte een gelijkgestemde vennoot vond. “Onze tiny house-oplossingen komen tegemoet aan de steeds grotere vraag naar duurzaamheid en rust, zowel op het vlak van ecologie als op het vlak van ruimtegebruik.”

Mobi House

“Tiny houses zijn overgewaaid vanuit Amerika. Nederland omarmde deze compacte woonvorm een tijdje geleden al en ook in België geniet het concept meer en meer interesse. Een tiny house is meestal kleiner dan 50 vierkante meter, maar is wel voorzien van alle nodige comfort. Tiny houses kunnen verschillende functies hebben: een eerste woning voor jonge mensen die op zoek zijn naar een duurzame en betaalbare woonvorm, de ideale thuis voor 60-plussers die kleiner willen wonen en liever meer budget overhouden voor hobby’s en reizen, een tuinkantoor zodat je in alle rust kunt werken en eventuele klanten ontvangen, een zorgwoning vermits je ze makkelijk kunt aanpassen aan individuele noden…”

“Leer geluk vinden met minder prikkels en meer essentie”

“Met Tiny Wonder verkopen en verhuren we tiny houses. Kwaliteit, service en nazorg zijn voor ons essentieel. Voor de bouw van onze tiny houses werken we samen met Mobi House, het Poolse bedrijf waarvan wij exclusieve verdeler zijn. “Dat is een ervaren bouwer die elk jaar meer dan honderd tiny houses bouwt en elk aspect van het bouwproces beheerst. Ze maken gehomologeerde trailers, bouwen de tiny houses, voorzien het interieur en kunnen op maat van de klant werken. Wij zorgen ervoor dat elke realisatie in regel is met EU- en lokale wetgeving.”

Verhuur

“Wij bieden niet alleen een uitgebreid gamma van sleutel op de deur-tiny houses aan, maar ook oplossingen op maat. Wij hebben al veel tiny houses gebouwd en ontdekken elke keer opnieuw hoe het nog beter kan. We werken enkel met de beste materialen en maken gebruik van de allernieuwste technologische doorbraken voor zowel on-grid (vaste) als off-grid (mobiele) installaties. Zonnepanelen, thuisbatterij, vloerverwarming, warmtepomp, airco, aangepast toilet, alarmsysteem, veiligheidscamera’s, alles vanop afstand bedienen met je smartphone… het kan allemaal.

We zijn ook het enigste bedrijf dat professioneel tiny houses verhuurt. Onze klanten huren een tiny house om verschillende redenen. Zo kan de oplossing zijn om de verbouwing in je huis te overbruggen of een vriend of vriendin tijdelijk te hosten. Misschien ben je wel op zoek naar een plek om zelf te verpozen en tot rust te komen omdat je in een transitie zit… Of je wil ervaring opdoen om te ontdekken of een tiny house iets voor jou is. Bij een positieve evaluatie kan je daarna voordelig een tiny house kopen. Voor elke situatie hebben we wel een aangepaste huurformule in petto.”

‘Hotel Romantiek’

Tiny Wonder wil mensen inspireren en faciliteren om eenvoud te omarmen. “Om te verbinden met de natuur. Om geluk te vinden met minder prikkels en meer essentie. Less is more”, klinkt het overtuigd bij Bert Schelfhout. “Met Tiny Wonder willen we de beste tiny werk-, verblijf- of woonplek realiseren voor mensen die bewust en ongestoord hun passies achterna gaan. We zijn bijzonder tevreden dat we konden meehelpen aan de romantische setting in het televisieprogramma Hotel Romantiek. Tiny Wonder heeft de tiny houses zelf ontworpen. De compacte en charmante ruimtes, ingericht met oog voor detail en comfort, bieden een warme en gastvrije omgeving die perfect past bij de zoektocht naar liefde en genegenheid. Zo te zien heeft een aantal koppels bijzondere momenten beleefd in onze tiny houses. Dat zullen we koesteren…”