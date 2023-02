Tineke van Extrapower genomineerd voor West-Vlaamse Jonge Ondernemer: “Een prestatie van onze hele groep”

Op 30 maart kennen we de opvolger van Steven Callens van het West-Vlaamse bedrijf Sunday, dan wordt bekendgemaakt wie de finale van West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2023 wint. Onder meer de Beernemse Tineke Serru (39) van Extrapower is genomineerd.

Samen met Caroline Vercauteren van Bonmush, Jonathan Goderis van Keypoint en Maxim Lambert van Petit Baron maakt Serru kans op de prijs voor West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2023. In 2014 startte ze met haar man Jannes Soutaer het bedrijf Extrapower.

“Daarmee verzorgen we het ontwerp, de bouw, de plaatsing en het onderhoud van zonneparken voor bedrijven”, legt de zaakvoerster uit. Haar man staat vooral in voor de technische aspecten van het bedrijf, Tineke Serru staat in voor de andere taken. Voordien werkte ze bij verschillende bedrijven in marketing, sales en HR. De laatste jaren groeide de onderneming uit tot een bedrijf met 37 personeelsleden en haalde het in 2022 een omzet van 36 miljoen euro.

“Door de stijgende energieprijzen en de crisis is de vraag naar ons product op dit moment groter dan het aanbod. Steeds meer bedrijven willen zelfvoorzienend zijn, daardoor moeten we helaas soms projecten weigeren. We willen de kwaliteit waarvoor we bekend staan, blijven aanbieden. Ook de zoektocht naar technisch personeel is een van onze grootste uitdagingen”, vertelt de medezaakvoerder.

Extrapower is ambitieus en heeft voor de komende jaren heel wat groeiplannen. In 2021 en 2022 breidde het Beernemse bedrijf al uit naar Spanje en Roemenië, en eerder werden ook al twee elektrotechnische bedrijven overgenomen.

Batterijopslag

“De komende jaren willen we internationaal verder uitbreiden. Wij hebben heel veel expertise om te bouwen op daken, dat hebben ze bijvoorbeeld in Spanje en Roemenië minder. Daar zien we dus veel kansen. Dit jaar willen we graag uitbreiden naar Duitsland. Vorig jaar vonden we in de familie Essers ook een geschikte partner om verder te groeien.”

“We begonnen in onze garage en aan de keukentafel, dit is een leuke bekroning”

Verder ziet Extrapower ook heel wat kansen in batterijopslag. “Die markt staat nog in z’n kinderschoenen, maar daar zetten we nu al meer en meer op in. Hetzelfde geldt voor de renovatie van zonneparken. Ook daar willen we de komende jaren nog meer in groeien”, gaat Serru verder.

Teamprestatie

De nominatie als finalist is dan wel individueel, toch ziet Serru de bekroning als een teamprestatie. “Ik sta niet los van het bedrijf. We laten ons omringen door heel wat goede mensen, dit is dus een prestatie van de hele groep. We zijn gegroeid van een bedrijf dat startte in onze garage en aan de keukentafel naar een grotere speler. Dit is een erg leuke bekroning. Die typische West-Vlaamse mentaliteit, die hebben we hier zeker en vast. Niet te lang twijfelen en vooral doordoen, zo werken we hier. De voertaal op kantoor is dan ook West-Vlaams.”