Tine Vanarendt opent boetiek met betaalbare kinderkledij

Tine Vanarendt (32) opende onlangs een nieuwe kinderboetiek aan de Leopold II-laan, vlak bij het Oostendse Kursaal. Ze biedt er betaalbare kledij aan en wil zich ook concentreren op feestelijkere kledij. “Toen ik de kans kreeg om de winkel over te nemen, heb ik geen seconde getwijfeld”, zegt ze.

Vorige week had ze nog examens aan de unief. Ze studeerde af als master filosofie en master internationaal Europees recht. Een vreemde combinatie met het openen van een winkel met kinderkledij, lijkt ons. Maar Tine is al enkele jaren bezig met een webshop met haar kledij onder de naam Little John & Petit Coco. Dat breidt ze nu verder uit met een fysieke winkel in hartje Oostende.

“Die webshop doe ik ondertussen al drie jaar”, vertelt Tine. “Vicky Heine, de vorige uitbaatster – toen nog damesmode -, belde me op een mooie winterdag in januari op met de vraag of ik geen interesse had om de winkel over te nemen. Ze wou het zelf kalmer aan gaan doen. De winkel heeft een prachtige ligging en ondanks mijn zware studies heb ik geen moment getwijfeld. Ik hield uiteraard rekening met het feit dat ik zou afstuderen in augustus. Eigenlijk kwam deze kans op een goed moment in mijn leven uit de lucht gevallen.”

Die interesse in kinderkledij is eigenlijk gekomen door haar eigen kindjes. “Ik moest altijd op zoek naar kledij voor mijn kindjes en dacht eraan om zelf een webshop te openen met kledij die ik graag zie”, legt Tine uit. “Ik heb ook altijd gezegd dat ik ooit een fysieke winkel zou willen openen in Oostende. Ik ben van Oostende en voel me hier thuis. Ook het sociaal contact met mensen vind ik erg belangrijk en dat heb ik hier wel.”

Jongens en meisjes

In Little John & Petit Coco vind je kledij voor zowel jongens als voor meisjes van 0 tot 16 jaar. “Enerzijds hebben we een collectie voor school, die draagbaar en betaalbaar is en anderzijds een meer opgeklede collectie. Ik kan best begrijpen dat mensen naar de grotere ketens lopen die meer betaalbaar zijn dan de boetieks. Ik wil daar verandering in brengen door betaalbare outfits aan te bieden. Zo hebben we bijvoorbeeld souspulls voor amper 16 euro. Daarnaast willen we ons ook specialiseren in ceremoniële kledij voor huwelijken, communies, lentefeesten en doopfeesten.”

Tine zal de winkel alleen uitbaten, maar krijgt daarbij de hulp van Vicky. “De hulp van Vicky is meer dan welkom. Ik wil me immers buiten de winkel academisch blijven bijscholen en ik ga ook onderzoek doen”, besluit Tine. (JRO)

Little John & Petit Coco in de Leopold II-laan 23 is elke dag doorlopend open van 10 tot 18 uur.