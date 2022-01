Tine geeft spullen nieuw leven in winkel Beau Things

In de Gildenstraat in Ieper, een zijstraat van de Frenchlaan vlakbij de Menenpoort, opende Tine Vandevyvere de tweedehandswinkel Beau Things ‘Toen & Nu’, een tweedehandswinkel met heel wat leuke spulletjes en ook nieuwe artikeltjes.

Tine (36) woont in de Ieperstraat in Zonnebeke en vond in de Gildenstraat een geschikte ruime locatie. “Ik studeerde verkoop in Menen maar dat was eigenlijk niet mijn droom”, vertelt Tine. “Ik heb drie jaar bij een begrafenisondernemer gewerkt maar de droom om een zelfstandig beroep uit te oefenen en mijn eigen baas te zijn, zat altijd in mijn achterhoofd. Toen de vroegere winkel van sportkledij in de Gildenstraat vrijkwam, heb ik niet geaarzeld. Hier kan ik terecht voor de verkoop van tweedehandsartikelen zoals vintage, curiosa, retro en moderne tweedehandsspullen. Sinds kort werd het ruime gamma aangevuld met nieuwe artikelen zoals geurkaarsen en -stokjes, (wens)kaarten en wensdoosjes, enzomeer. Kortelings komen er decoratieartikelen bij. Ik baat de winkel samen met mijn mama uit. Zij droomde er al lang van om een dergelijke winkel te beginnen. Ik breng haar droom dus in vervulling.”

“Ik heb altijd mijn eigen baas willen zijn, praat zeer graag met mensen en ben behoorlijk sociaal aangelegd”, vervolgt Tine. “Het uitbaten van een tweedehandswinkel past dus perfect in mijn wensplaatje. Hier vind je artikelen van vroeger die een tweede leven krijgen. De winkel is een doolhof tussen mooi uitgestalde spulletjes. Zowel jongeren als iets ouderen weten dit te appreciëren. Het uitstallen doe ik samen met mijn mama die zich er ook in thuis voelt. De keuze is heel ruim, in de kelder zijn nog eens zoveel spulletjes gestockeerd en thuis in Zonnebeke is de stock ook groot. Het zijn allemaal eigen spulletjes die mijn ouders verzameld hebben. Vader André en mama Brigitte ruimden vroeger de inboedel van huizen op en mama was jarenlang een vertrouwd persoon op rommelmarkten.”

“Ik verkoop dus geen gerief van anderen dat binnengebracht wordt, het zijn allemaal eigen spulletjes die ook online worden verkocht. Maar wie komt kijken, zal zich verbazen over de ruime keuze”, besluit Tine.

Info: Gildenstraat 2 Ieper, 0470 506 322, info@beauthings.be, Facebook: Beau Things ‘Toen & Nu’.