Timmerman opent tweede showroom: “Perfecte aanvulling

Sinds kort heeft Timmerman er een tweede toonzaal bij. In een mooi pand langs de Aalterbaan opende de specialist in pvc en aluminium ramen, deuren, poorten en rolluiken onder de naam Timbre by Timmerman een gloednieuwe showroom.

“Het is de perfecte aanvulling op onze toonzaal in Kleit”, zegt Christophe De Pauw, die het gezicht wordt van Timbre by Timmerman. “In onze tweede showroom langs de Aalterbaan trekken we volledig de kaart van de beleving”, gaat Christophe verder. “Klanten kunnen er in mooi uitgewerkte stands van dichtbij bekijken hoe onze garagepoorten, rolluiken, screens, zonwering, zonnetenten, terrasoverkappingen, carports en gevelbekledingen er bij hen thuis zouden uitzien. We nemen ook steeds uitgebreid de tijd om bezoekers in onze belevingstoonzaal in alle rust een woordje uitleg te geven over ons uitgebreide aanbod. Bij Timbre by Timmerman zijn alle producten in werking te bekijken en staan er ook veel poorten opgesteld. Bovendien komen alle stijlen er aan bod”, klinkt het.