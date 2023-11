Tim (34) start met Bomber zijn eigen evenementenbureau: “Er mag zeker een hoek af zijn”

Op woensdag 1 november is Tim De Bree (34) uit Rumbeke van start gegaan met zijn eigen event- en conceptbureau Bomber. En het mag duidelijk zijn: Tim wil geen alledaags bureau worden. “Er mag zeker een hoek af zijn”, klinkt het.

Er breekt een spannende tijd aan voor Tim De Bree. Na heel wat jaren ervaring opgebouwd te hebben in de marketing- en evenementenwereld heeft hij onlangs besloten om zelf een bureau op te richten: Bomber. “Het wordt eigenlijk een event- en conceptbureau”, vertelt Tim, die in zijn vrije tijd ook dj is. “Op die manier ga ik opnieuw doen wat ik vroeger na mijn uren al deed, namelijk andere dj’s laten draaien op events, die ik vanaf nu met mijn eigen bureau zal organiseren. Zo is het de bedoeling om met Bomber meerdere keren per jaar eigen concepten en feesten te organiseren in Roeselare. Ik vind namelijk dat er hier te weinig aanbod is aan leuke, kwalitatieve events. Tijd om daar dus verandering in te brengen.”

Daarnaast wil Tim met Bomber ook onder andere bedrijfsfeesten verzorgen. “Maar niet van die standaardfeesten”, geeft hij meteen mee. “Ik wil voor exclusieve feesten zorgen. Bij mij mag er out of the box gedacht worden en mag er zeker een hoek af zijn.”

Originele naam

Een eigen bedrijf uit de grond stampen is voor Tim nooit echt zijn ambitie geweest. “Toch kreeg ik de laatste tijd steeds meer het gevoel dat ik een bepaalde richting wou uitgaan, maar daar niet echt de kans toe kreeg. Dus trok ik mijn conclusies en besloot ik om zelf de stap te wagen. Soms moet je risico’s durven nemen.”

Daarom is hij nu met zijn eigen event- en conceptbureau gestart. Met Bomber pakt Tim ook meteen uit met een naam die in de mond blijft kleven. “Ik heb lang gezocht naar een originele naam. Uiteindelijk is de naam Bomber er per toeval gekomen. Als voetballiefhebber luister ik regelmatig naar bepaalde podcasts. Daarin ging het onlangs over Bomber: in Duitsland is dat de naam voor een spits die veel scoort. Ik vond dat wel leuk klinken. Daarnaast denk ik bij feestjes ook aan een bommetje droppen en zo had ik mijn originele naam wel gevonden”, besluit Tim, die er met heel veel enthousiasme aan begint. (Maxim Bille)

Meer informatie op www.wearebomber.be en op sociale media.