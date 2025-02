Tilly Taveirne opent nieuwe dierenartsenpraktijk: “Voorbeeld van papa volgen”

De naam Taveirne is niet vreemd voor wie in Ichtegem een huisdier heeft. Tilly’s vader Daniël had jarenlang een dierenartsenpraktijk in de gemeente, zelf week zij uit naar Koekelare. Nu is de beslissing gevallen om ook opnieuw in Ichtegem aan de slag te gaan.

Tilly Taveirne (45) trad jaren geleden in de voetsporen van haar papa Daniël, die in de Sint-Bertinuslaan een goedlopende dierenartsenpraktijk had. Zij bouwde een bloeiende praktijk uit in Koekelare, en na de stopzetting van de praktijk en het toch wel onverwachte overlijden van haar vader nam zij ook een deel van zijn klantenbestand over.

“Wie in Ichtegem een huisdier had, was zo goed als zeker al wel eens bij papa over de vloer geweest. Hij stond altijd klaar, en veel mensen kwamen dan ook logischerwijs bij mij terecht”, aldus Tilly.

Ideale locatie

Koekelare is dan wel een buurgemeente, toch is de afstand net iets té ver voor sommige klanten. “Steeds meer oudere mensen vragen om op huisbezoek te komen, en dat is niet altijd haalbaar”, vult Tilly aan.

Opnieuw een praktijk openen in Ichtegem leek dan ook een logische volgende stap. “We vonden een ideale locatie in het voormalige KBC-kantoor in het centrum”, weet Tilly. “Door de indeling van dat gebouw moeten er niet zoveel verbouwingen gebeuren om een efficiënte werking te kunnen garanderen: aparte wacht- en consultatieruimtes voor honden en voor katten, een operatieruimte, …” Diergeneeskunde leunt steeds dichter aan bij humane geneeskunde, en persoonlijke dienstverlening draagt Tilly ook hoog in het vaandel. “Als ik een 9-to-5-job had gewild, had ik wel een ander beroep gekozen”, zegt ze vastberaden.

“Ik kreeg thuis natuurlijk het goede voorbeeld, en ik wil graag tijd maken om mensen de nodige uitleg te geven, hen indien nodig ook buiten de kantooruren te ontvangen en hun dieren te verzorgen. Hiervoor zullen we in beide praktijken met meerdere dierenartsen aan de slag zijn en is er samenwerking met freelance specialist-dierenartsen, zodat we iedereen optimaal kunnen verder helpen.”

De nieuwe praktijk zal gevestigd zijn in de Engelstraat 2, vlakbij de Markt.