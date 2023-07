‘TikTok-snoep’ van Sugarlicious verovert de kust: “Wij willen niet de zoveelste snoepwinkel zijn”

Geïnspireerd door de favoriete TikTok-filmpjes van hun 11-jarige dochter, startte Kim Cauwenberghs (37) samen met haar man Agimi een pop-up winkel met ‘trending’ snoep uit de States. Sugarlicious opende na Gent nu ook de deuren in Blankenberge, waar de tijdelijke shop een regelrechte hype werd.

“Kindjes vertelden mij dat onze winkel de voorbije weken hét gespreksonderwerp was in de klas. Een jongetje van een jaar of zeven zei dan weer dat hij het bewust tegen níemand vertelde: hij had schrik dat hij dan zelf geen snoep meer zou kunnen kopen”, glimlacht Kim. Sugarlicious is gevestigd in de Vissersstraat waar vroeger De Spekke zat. “Ons doel is origineler zijn dan een traditionele snoepwinkel, en dat lijkt dus te werken. Ook de mama’s en de papa’s geven hun ogen hier graag de kost”, klinkt het.