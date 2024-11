“Tijd voor een nieuw hoofdstuk”: Henk en Nancy ruilen hun bekende elektrowinkel De Zaeyer in Veurne in voor een appartementsgebouw

‘Totale uitverkoop’, hangt er aan de ramen van elektrowinkel De Zaeyer in Veurne. Niet de opmars van de ketens en webshops, noch de naderende pensioenleeftijd van zaakvoerder Henk De Zaeyer is de reden daarvan, maar wel zijn plannen om er 19 appartementen te laten bouwen. Een typisch ondernemersverhaal van kansen zien en die ook grijpen.

Het verhaal van de ‘De Zaeyers’ start halverwege de vorige eeuw, schuin tegenover het huidige pand in de Brugse Steenweg. “Daar was in 1946 een kachelhandel gestart. Al na enkele jaren was die zaak over te nemen, nadat de oprichter was overleden. Op aanraden van zijn pa, waagde mijn vader Laurent zich op zijn 23ste aan dit grote avontuur, in 1956. ‘Algemene stovenhandel’, stond er te lezen op de zijgevel”, toont Henk De Zaeyer (59) op een oude foto. “Het aanbod bestond toen nog uit kolenkachels en petroleumvuurtjes en in het aanpalende ‘Werkhuis De Zaeyer’ fabriceerde men Leuvense stoven. Drie jaar later stapte mijn moeder mee in de zaak.”

Naar de overkant

Aan de overkant van de straat was toen nog Mouterij Beernaert actief. “In 1967 sloot die fabriek en twee jaar later kochten mijn ouders dit pand. Dat was immers veel ruimer, maar het dateerde wel al van 1875. Na de nodige verbouwingswerken startten zij hier in 1971 hun nieuwe winkel, met een toonzaal van zo’n 500 vierkante meter. Naast kachels vond je daar ook de eerste elektrotoestellen, zoals wasmachines, frigo’s en diepvriezers. Als kind hielp ik al geregeld in de winkel en op mijn 18de stapte ik mee in de zaak. Op 1 januari 1989 nam ik die over, terwijl mijn moeder dan nog in de winkel stond”, herinnert Henk zich.

“Wij hebben de eerste vaatwasmachines zien opkomen”

“Ik kwam drie jaar later in beeld”, pikt zijn echtgenote Nancy Lauwyck (53) in. “Na grondige verbouwingen heropenden wij de winkel op 1 mei 1993. Inspelend op de wijzigende marktvraag spitsten we ons toe op kachels en haarden, huishoudelektro en keukeninbouw. Ondertussen ging het weliswaar niet meer om kolenkachels, maar om mazout en aardgas. Toen deden ook de inbouwkookplaten en -vaatwasmachines hun intrede en later kwamen de kleine toestellen, zoals stofzuigers en koffiezetapparaten.”

Nieuwbouwproject

“Een nieuwe mijlpaal volgde in 2020, toen we de oorspronkelijke kachelafdeling overlieten en afscheid namen van onze twee externe medewerkers”, gaat Henk verder. “Op dat moment hadden we al nieuwe plannen voor dit gebouw. Hierboven verhuren we namelijk tien appartementen, maar die zijn nu vijftig jaar oud en beantwoorden niet aan de nieuwste EPC-normen. Een nieuwbouw drong zich op. Nadat we onze bouwvergunning kregen, startten we in augustus aan de uitverkoop. Tegen eind januari moet het hier leeg zijn, zodat daarna de afbraakwerken kunnen beginnen. Vervolgens zal bouwonderneming Catteeu uit Lo-Reninge hier 19 appartementen bouwen en verkopen. Die zal ‘residentie Zaeyers’ heten. Nog voor de werken gestart zijn, zijn er al drie appartementen en garages verkocht.”

Service

Zo komt er dus na ruim dertig jaar ook een einde aan hun samenwerking, waarbij Henk al die jaren als technisch verkoper op de baan was en Nancy zich over de winkel en de administratie ontfermde.

Een foto uit de oude doos. © repro WVH

Of toch nog niet helemaal. “Vanaf volgend jaar zullen wij opereren vanuit een loods in de nieuwe KMO-zone in Gijverinkhove. Zonder showroom, maar met behoud van de vertrouwde service voor de verkoop en herstellingen. Zo kunnen we onze bestaande klanten dus nog enkele jaren blijven bijstaan met huishoudelektro en keukeninbouw. In onze carrière hebben we veel zien veranderen en daar hebben wij telkens tijdig op ingespeeld. Nu stelden we vast dat een fysieke winkel niet meer zo belangrijk is, maar wel de service die je biedt door naar de klanten toe te gaan, tijd te maken en hen te ontzorgen. We zijn misschien een uitstervend ras, maar zo maken wij wel het verschil met de huidige ketens en de webshops”, verklaren ze dit laatste hoofdstuk in hun ondernemersverhaal.