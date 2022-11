Tifogame moet Gistelse WK-beleving inkleuren

Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar loopt van 20 november tot 18 december en nadert dus met rasse schreden. In Gistel staan (voorlopig) geen grote schermen gepland, maar er is wel een ander initiatief.

“Om meer beleving in Gistel te creëren – bij zowel de handelaars, de bedrijven als de burgers – gaat Gistel in zee met het online pronostiekplatform Tifogame”, zegt schepen van Lokale Economie Wim Gevaert (Open VLD).

“De stad biedt via Tifogame een gepersonaliseerd platform aan waar bedrijven en handelaars gratis kunnen deelnemen aan een pronostiek met prijzenpot. Deelnemende bedrijven krijgen een eigen pronostiekspel. De medewerkers kunnen meespelen in een gepersonaliseerde competitie en maken kans op een prijs, gekozen door het bedrijf. Ook klanten van deelnemende handelaars kunnen meespelen. Zij krijgen een flyer met een code bij een aankoop. Deze prijzenpot bestaat uit 700 euro aan Gistelbons.”

Je herkent de deelnemende handelaars aan de kleurrijke affiche met als titel ‘Win het WK’.

(TVA)