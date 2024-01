Tiende filiaal van Cirusso Art geopend in Menen

Tattoo’s, muziek en het goede doel. De opening van het tiende filiaal van Cirusso Art ging in Menen niet onopgemerkt voorbij. De gloednieuwe tattoozaak wist niet alleen zijn orderboekje stevig te vullen, ook het goede doel kreeg een stevige cheque overhandigd.

“Ze zijn zot”, “Wie doet dit nu”, of zelfs “dit kan toch niet”? De opening van de nieuwe vestiging van Cirusso Art in Menen ging niet onopgemerkt voorbij. De keten van tattoo-shops kent vooral in Vlaanderen geen grens en blijft maar uitbreiden. Menen leek voor de zaakvoerders een optimale plek om hun tiende zaak te openen. “Al blijft het hier niet bij”, lacht het trio. “Zowel Wallonië als Frankrijk lonken en daarmee is Menen een uiterst geschikte uitvalsbasis.”

Het openingsweekend was meteen een schot in de roos want zowel klanten als genodigden vonden vlot hun weg naar de grensstad. “We onderscheiden ons van de rest op meerdere manieren. Als zaakvoerders gaan we bijvoorbeeld niet zelf aan de stoelen zitten maar gaan we voortdurend op zoek naar het beste talent. Daarvoor mijden we geen grenzen want vanuit heel Europa krijgen we aanvragen van tattoo-artiesten die hier willen komen werken. Zo kunnen we rekenen op een database van 200 mensen met talent, die afwisselend bij ons aan de slag zijn. Van de meest eenvoudige tattoo tot het meest complexe werk? We hebben er altijd wel iemand voor in huis.” Wie zich dit weekend liet tatoeëren, hielp in de strijd tegen kanker.

Kom op tegen Kanker

“We zijn altijd al een instelling geweest waarbij het sociale een stevige rol speelde. Het is helaas een realiteit dat niet iedereen evenveel geluk heeft in het leven. Daarom werd beslist om de volledige opbrengst van de tattoos te schenken aan Kom Op Tegen Kanker. Ook Sean Dhondt was aanwezig. We waardeerden uiteraard zijn aanwezigheid, hij maakte er ook een erezaak van om iedereen hier aanwezig alert te houden. Kanker is en blijft een gemene ziekte en als we kunnen helpen door geld te schenken, zullen we dat zeker doen.”

(CLL)