Tiende concept store Marie Méro opent de deuren in Kortrijk

Op 2 februari opent Marie Méro haar nieuwste conceptstore in hartje Kortrijk. De tiende winkel van het Belgische merk met een nieuw concept. “De kracht van een succesvol interieurconcept ligt in het versterken van de beleving tijdens het shoppen. Het straalt warmte uit.”

Kortrijk trapt af met een nieuw concept. De nieuwe store ligt in de centraal gelegen Lange Steenstraat. De shop biedt 110m² aan stijlvolle mode waar klanten kunnen rekenen op de expertise van de Marie Méro modeadviseurs. Het design van het pand is een primeur dankzij het vernieuwde winkelconcept van de hand van interieurarchitect Laura Calleeuw: eenvoudig, zachte tinten en warme materialen die de collecties optimaal tot hun recht laten komen.

Warmte en geborgenheid

“Het nieuwe winkelconcept straalt meer warmte en geborgenheid uit. Het roept een familiaal gevoel op, iets wat perfect bij ons DNA aansluit want Marie Mélo is een familiebedrijf. We zoeken altijd met zorg onze nieuwe locaties uit, het moet top zijn. We hadden al een tijdje Kortrijk in het vizier, omdat we hier in de mogelijkheden en groeikansen van de stad geloven”, zegt ceo Steven Van der Elst.

“We dragen een juist advies en een goede service voor de klant hoog in het vaandel en in de winkels en online”

Al twaalf jaar staan Steven en Ruben Van der Elst, de tweede generatie, aan het roer van het Belgische modemerk Marie Méro. Het merk is verkrijgbaar in trendy multibrandwinkels en online. Daarnaast opende het label maar liefst 10 eigen concept stores in centrumsteden waar het merk nog niet vertegenwoordigd was én een populaire webshop. Ook 2024 ziet er veelbelovend uit. Naast de concept store in Kortrijk die op 2 februari haar deuren opent, strijkt het merk ook neer in Waasland Shopping op 28 maart en in hartje Brugge in het najaar. Daarmee zal de teller op 12 staan.

Goede service

“Klanten krijgen een unieke belevingservaring. Denk aan inspiratie, expertise en professioneel advies van onze fashion advisors en dat allemaal in een gezellige en warme omgeving. We dragen een juist advies en een goede service voor de klant hoog in het vaandel en in de winkels én online.”

De concept store aan de Langesteenstraat in Kortrijk opent op vrijdag 2 februari. Tijdens de openingsmaand wordt er gevierd. Zo genieten klanten van een glaasje cava, zal er iedere zaterdag een modeshow zijn, kunnen ze de nieuwste items van de collectie lente/zomer 2024 ontdekken en nog veel meer.