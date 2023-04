Tien jaar streekbieren Hendrik Geeraert en Karel Cogge: “Twee mythische figuren”

Karel Cogge uit Veurne en Hendrik Geeraert uit Nieuwpoort speelden een sleutelrol bij de onderwaterzetting bij Nieuwpoort in oktober 1914. “In het verleden werden de figuren altijd tegenover elkaar geplaatst. Volgens de Veurnenaars was Cogge de held in het verhaal, terwijl de Nieuwpoortenaars zeiden dat het hun Geeraert was”, aldus Bert Gunst die de twee als streekbieren naast elkaar zette.

In 2012 had Bert Gunst het idee om in plaats van deze twee historische figuren tegenover elkaar te plaatsen, ze uiteindelijk bij elkaar te brengen. “De bedoeling was om Geeraert te dopen in een blond bier en Cogge in een bruin bier en uiteindelijk die figuren na 100 jaar samen te brengen in één positief verhaal omdat ze samen elk hun deel gedaan hebben in de onderwaterzetting”, legt Bert uit. “Ik heb de figuren Geeraert en Cogge samen op het glas gezet.”

Wegkijken

“Het verhaal is eigenlijk zo dat ze wegkijken van elkaar, omdat ze elkaar tijdens de Eerste Wereldoorlog nooit gezien hebben. Als je op café gaat en je ziet een glas waarop ze naar elkaar kijken is het een teken dat je te veel gedronken hebt en het hoog tijd is dat je naar huis gaat”, grapt Bert. Het zijn twee stevige biertjes van 7% VOL die worden gebrouwen door brouwerij Verstraete in Diksmuide en gebotteld in de installaties van brouwerij Deca in Woesten.

“Twee legendarische figuren op één glas, schouder aan schouder om zo het verhaal te brengen over de onderwaterzetting waardoor we nu nog altijd Vlaams spreken”, zegt Bert. “Nieuwpoort en Veurne zijn door deze twee figuren na 100 jaar terug dichter bij elkaar gekomen.”

Zo werd in 2018 de WO I-fietsroute tussen beide steden in het leven geroepen. Het traject van de route ‘Cogge-Geeraert’ laat je kennis maken met het verhaal van de inundatie en de mythische figuren Karel Cogge en Hendrik Geeraert.

“Nieuwpoort heeft zich ingezet met Westfront en hier en daar Geeraert in de kijker geplaatst. Vandaar dat het uniek is om hier op het Hendrik Geeraertplein, voor zijn borstbeeld en naast het stadhuis waar Hendrik in januari 1925 opgebaard lag, te klinken op het tienjarig bestaan van de biertjes”, filosofeert Bert.

“Elk jaar is er een goed doel dat we koppelen aan een stukje van de opbrengst van beide bieren”, legt Bert uit. “In het begin was dit onze jumelagestad Ayacucho in Peru. Voor dit jaar gaan we er nog even over moeten nadenken”.