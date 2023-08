Tieltse slagerij Jean-Marie vindt geen overnemers en houdt er op 16 september mee op

Slager Jean-Marie Roets (62) en zijn vrouw An Rotsaert (59) kondigden vorige zomer al hun afscheid aan, maar ruim een jaar later zijn nog steeds geen overnemers gevonden voor de slagerij in de Kortrijkstraat in Tielt. Het koppel bleef lange tijd trouw op post, maar heeft nu toch beslist de deuren te sluiten.

Het duo koesterde vorige zomer nog de hoop dat er een jong, enthousiast koppeltje de zaak zou kunnen overnemen, maar potentiële overnemers werden niet gevonden.

Dankbaar

“Een heel spijtige zaak, want we hadden graag de fakkel doorgegeven, niet in het minst om voor continuïteit te zorgen voor de klanten. Maar ondertussen ben ik nu al ruim een jaar met pensioen en is er nog steeds geen zicht op een koper.”

“We zijn de klanten enorm dankbaar voor het jarenlange vertrouwen, maar we moesten ooit eens de knoop doorhakken. Op 16 september stoppen we ermee.”

Te koop

Het handelspand in de Kortrijkstraat, met bijhorend appartement op de bovenverdieping, staat nog steeds te koop.