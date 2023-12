Tielt wil wildgroei aan automatenshops tegengaan met nieuw reglement

Met een nieuw reglement wil het stadsbestuur van Tielt de wildgroei aan automaten(shops) tegengaan, vooral met het oog op het kernwinkelgebied. Volgens schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V) is er nood aan een wettelijk kader.

Het nieuwe reglement – dat voor alle duidelijkheid geen belastingreglement is – staat aanstaande donderdag op de agenda van de gemeenteraad. “We zijn niet tegen automaten en we gaan de uitbaters voor alle duidelijkheid ook niet belasten, maar we zien de laatste jaren steeds meer automaten in onze stad”, zegt schepen Verdoodt. “Voor een lokale handelaar kan een automaat een mooie aanvulling zijn om mensen buiten de openingsuren te bereiken, maar een automatenshop mag geen volledige vervanging vormen voor een fysieke winkel. Een bemande winkel heeft een totaal andere aanblik en brengt ook meer leven in de woonkernen dan een rij automaten. Bovendien brengen automatenshops ook vaak overlast met zich mee.”

Concreet zal iedereen die een publiek toegankelijke automaat wil plaatsen in Tielt daarvoor toelating voor moeten vragen aan het college van burgemeester en schepenen, die dan nagaat of een omgevingsvergunning nodig is. Bij particuliere woningen worden sowieso geen automaten meer toegestaan. Bij handelszaken of bedrijven kan het wel, maar dan als aanvulling op de fysieke zaak, op hetzelfde perceel. Binnen het kernwinkelgebied dienen automaten bovendien geïntegreerd te worden in de gevel van de zaak, al kan daar mits toelating van afgeweken worden. Pakweg hoeveautomaten buiten het kernwinkelgebied kunnen volgens het reglement wel op een afstandje van het bedrijfsgebouw liggen, weliswaar op hetzelfde perceel en op voorwaarde dat er geen hinder is op de openbare weg. Voor bestaande verkoopautomaten of automatenshops die niet voldoen aan de bepalingen geldt een overgangsmaatregel van 10 jaar. (SV)