Tiebrood bakt 1.000 broden voor de voedselbank

Tiebo Devoogdt (23) van bakkerij Tiebrood heeft het hart op de juiste plaats. Hoewel hij pas in maart de deuren opende, schonk hij al meer dan 950 broden aan de voedselbank. Hij hoopt tegen het einde van het jaar de kaap van de 1.000 broden te ronden.

Begin maart opende Tiebo Devoogdt (23) de deuren van zijn warme bakkerij in de schaduw van het Guynemermonument in Poelkapelle, in een gebouw dat hij deelt met zijn mama An Parrein van Chocolat Nanny. Niet alleen de Poelkapellenaars voorzag hij van vers brood, al gauw schonk hij ook brood aan de Voedselbank. “Ik ben daarmee begonnen vanaf mei”, vertelt Tiebo.

“Mijn ouders kennen Maddy Bouden, die verantwoordelijk is voor de afdeling van de voedselbank in Langemark-Poelkapelle. Ze vertelde dat er al meer dan vijftig gezinnen aangesloten waren. We hoorden verhalen van mensen die het echt moeilijk hebben. Echt schrijnende situaties van gezinnen die keuzes moeten maken welke voeding ze kunnen kopen voor hun kinderen.”

“Alles is ook enorm duur geworden. Daardoor zijn we op het idee gekomen om wekelijks een aantal broden te schenken. Hoeveel is afhankelijk van hoe druk het is. Als het een hele drukke week geweest is, zijn het een stuk minder broden die ik kan schenken.”

Desembrood

Ondertussen staat de teller al op meer dan 950 broden. “Het doel is om de duizend te halen tegen het einde van het jaar”, gaat Tiebo voort. “Het zijn ook niet alleen witte of bruine broden, maar het gebeurt ook wel eens dat ik een stuk of tien meergranenbroden of rozijnenbroden extra bak. Dan hebben ze ook heel voedzaam brood.”

Mama An is niet verrast dat haar zoon mensen in armoede wil helpen. “Vroeger was er een tv-programma waarbij een rijk en een arm gezin van leven wisselden en dat greep hem als klein mannetje al aan”, vertelt ze.

“Hij vond het zo oneerlijk dat het ene kindje een triestige kamer had, terwijl het andere in luxe baadde. Ik meen me te herinneren dat hij toen al zei dat hij later iets wilde doen voor mensen in armoede. Voor zo’n jonge gast is het toch uitzonderlijk was hij doet. Ook in de bakkerij werkt hij heel anders dan de klassieke bakkers. Klanten komen van ver omdat hij met desem werkt, de oude manier van brood bakken.”