Thuiszorgwinkel Goed in Diksmuide sluit binnenkort de deuren: “Locatie van deze winkel was niet optimaal”

Thuiszorgwinkel Goed langs de IJzerlaan in Diksmuide sluit vanaf 1 oktober de deuren. De zorgretailer verwijst klanten door naar andere vestigingen in de buurt en haar webshop. Maar er is ook een Diksmuids alternatief.

Zorgretailer Goed is gelieerd aan de CM, de christelijke mutualiteit. In de jaren 2019-2021 schreef het bedrijf rode cijfers in de boeken. Er is sprake van een verlies van 37,4 miljoen euro in totaal in die periode. Eerder dit jaar raakte bekend dat tien tot twintig verlieslatende zorgwinkels van Goed dreigden de deuren te moeten sluiten. Nu blijkt de Diksmuidse vestiging er één van te zijn.

Locatie als reden

Goed heeft de sluiting van de thuiszorgwinkel bevestigd, maar haalt de locatie en niet de rentabiliteit aan als reden voor de sluiting. “De thuiszorgwinkel in Diksmuide werd geëvalueerd in het kader van het toekomstplan, waarbij bleek dat de locatie van deze winkel niet optimaal was”, zegt Mieke Desanghere van Goed.

“Om onze klanten van dienst te blijven, verwijzen we graag naar onze 37 winkels verspreid over heel Vlaanderen. Deze vestigingen, gelegen in naburige steden zoals Ieper, Roeselare en Veurne, bieden minstens hetzelfde assortiment als de Goed thuiszorgwinkel in Diksmuide. Onze toegewijde thuiszorgmedewerkers en klantenservice staan klaar om te helpen bij het vinden van de dichtstbijzijnde winkel voor elke klant.”

Online

Daarnaast verwijst Goed haar klanten door naar de webshop. Klanten die met online winkelen niet vertrouwd zijn, verwijst de zorgretailer dan weer door naar de klantenservice voor ondersteuning. “We begrijpen dat de verandering wat aanpassing vraagt, maar zijn vastbesloten dat we onze klanten de beste zorg blijven bieden, zelfs na de sluiting van onze winkel in Diksmuide. Bovendien bieden we ook alternatieve mogelijkheden aan, zoals het leveren van producten aan huis”, klinkt het.

Alternatief

Met de zelfstandige zaak Mobiel Kwestie in Diksmuide is er een mogelijk alternatief. Het bedrijf is gespecialiseerd in mobiliteits-, medisch & orthopedische hulpmiddelen. Zo voorzien ze onder andere in rollators en rolstoelen. “De sluiting van Goed thuiszorgwinkel is natuurlijk een spijtige zaak”, reageert schepen van Sociale Zaken Katleen Winne (Idee Diksmuide).

“Maar ik denk dat die zaakvoerder dynamisch genoeg is om het gat eventueel op te vullen. En voor bijvoorbeeld incontinentiemateriaal en dergelijke kan men nog steeds terecht bij de apotheker. Ik denk niet dat dit een groot probleem zal worden. Mocht dit wel het geval zijn, kunnen we eventueel kijken om mensen die niet digitaal vaardig zijn in het Sociaal Huis te helpen met dingen te bestellen. Maar we moeten dan natuurlijk wel zien dat we geen zaak bevoordelen. Voor mensen die echt geen weg kunnen zijn er ook nog mantelzorgers om hen online te helpen bestellen.” (DM)