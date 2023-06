Thierry vindt na twee jaar zoeken eindelijk overnemer voor zijn gekke fietsjes: “Jonge gast van 34 jaar die gocarts verhuurt aan de kust”

Er is een overnemer gevonden voor de Lustige Velodroom op de Blankenbergse zeedijk. De legendarische wielerpiste met de gekke fietsjes was al negentig jaar in handen van de familie Monbaliu. “Volgende week wordt het princiepsakkoord getekend, de overname is dus zo goed als rond”, bevestigt uitbater Thierry Monbaliu (58).

De koper zou een ondernemer uit het Knokse zijn. “Een jonge gast van 34 jaar, die gocarts en fietsen verhuurt aan de kust. Toen ik de piste twee jaar geleden te koop zette, was hij de eerste die interesse toonde. Maar hij vond de prijs toen te hoog”, aldus Thierry, die zelf altijd gezegd heeft dat hij de piste niet aan de eerste de beste wou overlaten. “Want de velodroom uitbaten, niet iedereen zou dat kunnen. Het moest ook iemand zijn die niet bang is om zijn handen vuil te maken.”

Thierry kreeg in april nog hulp uit onverwachte hoek: topondernemer Michel Van den Brande liet toen weten dat hij bereid was mee in de attractie te investeren en zo het voortbestaan ervan te verzekeren. “Ik ben Michel daar nog altijd enorm erkentelijk voor. Door zijn tussenkomst is de bal opnieuw aan het rollen gegaan”, aldus Thierry.

De overnemer zou met enkele nieuwigheden de piste terug wat rendabeler willen maken. “Denk in de richting van elektrische gocarts”, knipoogt Thierry. Er staan hem nog emotionele momenten te wachten, beseft hij. “’t Is een heel dubbel gevoel. Langs de ene kant ben ik opgelucht dat ik éindelijk een overnemer vond en dat de negentig jaar oude wielerpiste kan blijven bestaan. Langs de andere kant is dit een levenswerk van drie generaties hé. Ik heb hier zelf veertig jaar gestaan.”

De Lustige Velodroom zal dus vanaf volgende zomer niet langer door de familie Monbaliu worden uitgebaat. “Ik twijfel nog of ik een afscheidsfeestje wil”, glimlacht Thierry. “Sowieso zal dat in intieme kring zijn. Anders zal het afscheid me veel te zwaar vallen.” De piste zou wel al zeker de eerste twee jaar nog in Blankenberge blijven. “Daar ben ik blij om, ik kan het dan nog mee blijven opvolgen. Maar het belangrijkste voor mij was, dat de piste zou blijven bestaan. De velodroom is een stukje Blankenbergs erfgoed”, besluit Thierry.