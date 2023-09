Thibo Dewulf is zaakvoerder van grafisch ontwerpbureau Wolf Instinct: “Beste troef: 7/7 beschikbaar”

Onze gemeente is een grafisch ontwerpbureau rijker, met aan het roer Thibo Dewulf uit de Bruggestraat 67a. Deze zaakvoerder onderscheidt zich nu al van zijn concurrenten door zijn vernieuwde aanpak en jonge ideeën. Thibo heeft nog heel wat toekomstplannen, maar voorlopig blijft hij met beide voeten op de grond staan.

Thibo (26) zag het levenslicht in Izegem, waar hij ook opgroeide. Zeven jaar geleden kwamen zijn ouders Kurt en Cindy Dewulf-Dewitte zich vestigen in een nieuw appartement in Ingelmunster, nabij de Handelsstraat en het kanaal Roeselare-Ooigem. Thibo studeerde in het Instituut De Pélichy in Izegem.

“In het middelbaar was ik al bezig met Photoshop”, vertelt Thibo. “Ik wist echter niet dat je daar je job kon van maken. Ik vernam dat je in het KTA in Brugge de richting publiciteit kon volgen, waar ik vanaf het vierde middelbaar les volgde. Daar leerde ik nog méér werken met programma’s en kreeg ik ook reclametechnieken onder de knie. Ik vond dat heel plezant. Drie jaar later ging ik naar de kunsthumaniora Sint-Lucas in Gent, waar het grafische centraal stond. Dat was een kunstschool, maar ik vond het wel tof.”

Zelfstandig

Na zijn studies begon Thibo tijdens de coronaperiode te werken in de nachtdienst van de firma Vandemoortele in Izegem. “Omdat er in die periode veel bureaus dicht waren, ging ik tijdelijk in dat bedrijf werken. Daarna begon ik als grafisch ontwerper bij Diaz Sunprotection in Tielt. Dat was een leuke job, maar ik moest telkens in dezelfde stijl werken en dat zag ik na een tijdje niet meer zo zitten. Ik veranderde naar het reclamebureau MediaComm in Gent. Bij deze firma werd ik als grafisch ontwerper uitgezonden naar andere firma’s, die voor één of meerdere dagen iemand nodig hadden. Na mijn werkuren bleef ik mijn zelfstandig bijberoep uitoefenen. Ik deed dat echter veel liever. Enkele weken geleden besloot ik dan maar om volledig zelfstandig te beginnen met mijn eigen grafisch ontwerpbureau.”

Websites

De firmanaam is Wolf Instinct en daarmee begon hij in het ouderlijk appartement. Nu woont Thibo, samen met partner Phaedra Vanhastel, in de Bruggestraat 67a. “Omdat alle ontwerpen vanuit een instinct komen, koos ik voor de naam Wolf – een verwijzing naar mijn familienaam – én Instinct. Mijn specialiteiten zijn logo-ontwerpen en het maken van nieuwe websites. Ik doe ook magazinedesign, flyerontwerp, advertenties, naamkaartjes… Of ik daar fulltime mee bezig kan zijn? Zeker en vast. Ik krijg bijvoorbeeld een vraag om een logo te ontwerpen en van daaruit komt er méér werk bij. Voorlopig heb ik nu het meeste werk met mijn websites. Ik moet inderdaad creatief zijn, want ik moet ook alert blijven. Veel koffies helpen mij”, lacht Thibo.

“Ik volg de trends, doe vaak inspiratie op via sites, weet ook wat in de mode is. Na een tijdje voel ik dat zelf aan. Ik probeer altijd mee te zijn met mijn tijd. Mijn sterkste troef? Ik ben 7/7 beschikbaar, zelfs op een zondagavond wanneer er zich een probleem voordoet of wanneer een klant met een vraag zit. Mijn vriendin moet mij wel eens een halt toeroepen. Ik begrijp het: er is nog méér in ’t leven dan enkel werken, maar ik ben jong en wil vooruit geraken. Mijn droom? Ik begon met het maken van logo’s, werd nu zelfstandige, bouw mijn klantenbestand verder uit en leer zelfs nog bij van klanten. Ooit wil ik een eigen bedrijf hebben met personeel. Onmogelijk? Helemaal niet, maar dat is inderdaad nog toekomstmuziek.”

Thibo toont zijn portfolio met tientallen van zijn eigen ontwerpen. “Zie je, die zijn vernieuwend, hé”, glimlacht hij. “Ik luister naar de klant, maar ik geef graag mijn eigen touch eraan. Natuurlijk is het uiteindelijk de klant die beslist, maar de meeste klanten kiezen voor mijn eigen creativiteit. Het is voor mezelf altijd een uitdaging. Ik mag immers niet in herhaling vallen, maar moet telkens van nul beginnen. Maar een tevreden klant zien, maakt mij ook blij. Ik vind het leuke aan mijn job dat ik een eindconcept kan creëren waarover de klant tevreden is.”

Info: www.wolfinstinct.be – Facebook wolfinstinctbe