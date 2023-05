Thibo Blontrock volgt zijn passie met BT Cars

Thibo Blontrock (26) startte met zijn eigen autohandel BT Cars. “Ik heb een enorme passie voor auto’s en wilde daar iets mee doen”, zegt Thibo, die dit combineert met zijn job bij AD Delhaize.

Thibo is afkomstig uit Poperinge, maar woont intussen in Ieper. Hij werkt als gerant in AD Delhaize Diksmuide en Poperinge, het familiebedrijf van zijn moeder en nonkel. In zijn vrije tijd heeft Thibo een grote passie en dat zijn auto’s.

Voldoening

“Sinds kort heb ik van mijn hobby mijn bijberoep gemaakt”, vertelt hij. “Al sinds mijn 18de ben ik getriggerd door het kopen en verkopen van wagens. Ik blijf uiteraard actief bij Delhaize en zal me daarnaast bezighouden met de aan- en verkoop van kwalitatieve tweedehandswagens. Je kan bij mij terecht voor de overname van jouw wagen en de aankoop van een wagen. De aankoop kan ook op aanvraag met specifieke wensen. Mijn trouwe partner voor alle mechanische zaken is garage Busschaert in Watou.” Hij doopte zijn zaak om tot BT Cars. “Dit is een verwijzing naar mijn naam Blontrock Thibo. Bovendien hang ik niet af van een specifiek merk.”

“Ik heb intussen een loods ter beschikking in de Europalaan, niet ver van de karting. De eerste maanden gingen beter dan verwacht. Momenteel heb ik vier wagens staan en de klanten komen voornamelijk uit West-Vlaanderen. Ik ben er toch dagelijks mee bezig, maar ik haal er veel voldoening en genot uit. ’s Avonds zit ik liever in mijn loods dan voor mijn tv.” (API)

Je kan BT Cars volgen via Facebook en AutoScout. Wens je een bezoek? Thibo is steeds bereikbaar via 0494 28 46 85 of via thibo.blontrock@hotmail.com.