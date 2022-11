The Skin Company in de Ooststraat breidt uit tot Skin Clinic: “Topbeleving op drie niveaus”

Het gaat ontzettend hard voor Cédric Decaestecker en Lindsay Van der Veken van The Skin Company uit de Ooststraat. Ze zijn pas in maart 2022 in Roeselare gestart maar breiden hun zaak al uit met twee verdiepingen handelsruimte. Vanaf nu komt er ook een Skin Clinic bij.

Roeselarenaar Cédric Decaestecker en zijn Oostendse vriendin en schoonheidsspecialiste Lindsay Van der Veken zijn enkele jaren geleden in Oostende gestart met The Skin Company, een zaak waar gezondheidsadvies, behandelingen en coaching op maat worden gegeven. Negen maanden geleden openden ze een tweede vestiging in hartje Roeselare op de hoek van de Ooststraat en de Poststraat.

Nu gaan ze nog een stap verder want ze richten ook de eerste en tweede verdieping in voor The Skin Company. Op de eerste etage komt het volledige productaanbod van Rainpharma en zal je enkele rustige hoekjes vinden waar coachingsgesprekken met klanten kunnen gebeuren. Op de tweede verdieping komen dan enkele behandelingsruimtes. Die zijn bereikbaar via de winkelruimte beneden maar ook via een aparte ingang met lift.

We zullen goed zichtbaar zijn in het straatbeeld en dat is de bedoeling

“We merken dat de mensen open staan voor ons verhaal”, begint Cédric Decaestecker. “The Skin Company is een ‘nicheverhaal’. We doen niet aan standaardretail zoals grote winkelketens maar wij zijn lokale handelaars die altijd topkwaliteit vooropstellen. We beseffen dat de kracht van onze zaak onze expertise en persoonlijke benadering van onze klanten is. Iedereen weet dat de retailsector onder grote druk staat maar wij geloven absoluut in onze toekomst. Maar we beseffen ook dat we het verschil moeten maken en als ervaringsdeskundigen menen wij dat dit mogelijk is.”

Skin Clinic

“Wij focussen op begeleiding en coaching van onze klanten, op huidverzorgingstrajecten en gezonde voeding op maat. Onze klanten kunnen daar zo ver in gaan als ze willen, wij forceren niets maar stappen enkel mee in hun verhaal. Met het opentrekken van The Skin Company naar drie verdiepingen kunnen wij ons DNA ten volle uitspelen. Op het gelijkvloers presenteren we een hele reeks nieuwe producten in ons gamma en onze producten van Rainpharma verhuizen naar de eerste verdieping. Daar komen ook enkele hoekjes waar we begeleidingsgesprekken met de klant kunnen voeren. Dat is nodig want de begeleiding van onze klanten zijn soms lange gesprekken die een zekere intimiteit vragen. Niet elk gesprek kan gevoerd worden in een winkel waar ook klanten in- en uitwandelen om iets te kopen.”

“Op de tweede verdieping komt dan onze Skin Clinic waar de behandelingen zullen plaatsvinden. Ook hier mikken we op mooie behandelingsruimtes waar rust de boventoon neemt. We zullen dus 100 procent inzetten op winkelbeleving want we geloven dat we zo het verschil kunnen maken. Inderdaad, we zullen heel goed zichtbaar zijn in het Roeselaarse straatbeeld en dat is ook de bedoeling. We willen helpen om het stadscentrum nog dynamischer en aantrekkelijker te maken. Dit kan de winkelbeleving maar ten goede komen.”