The List Media uit Brugge is genomineerd voor KMO van het jaar van UNIZO: “Maken klanten voor klanten”

De genomineerden voor de UNIZO-wedstrijd KMO van het jaar zijn bekendgemaakt. Het Brugse bedrijf The List Media is een van drie genomineerden in de categorie. Founder Nicolas De Smet (27) kwam een woordje uitleg geven op de officiële voorstelling.

Nicolas De Smet is de jongste genomineerde in de categorie KMO van het jaar met zijn 27 lentes. Hij is CEO en founder van The List Media dat gevestigd is in Brugge. Zelf is de jongeman afkomstig van Knokke-Heist. Zijn bedrijf telt op dit moment zo’n 20 medewerkers, die de spil zijn van de KMO. The List Media genereert klanten voor hun klanten. Het is een strategische marketingpartner voor bedrijven.

Nicolas gaf tijdens de officiële voorstelling van de 3 finalisten een speech: “Wat doen we met onze KMO? Dat is kortweg klanten maken voor onze klanten. We werken zowel voor bedrijven die wel of geen interne marketingafdeling hebben. Voor elke klant wordt er een performant marketingteam klaargestoomd met één project leader om dat in goede banen te leiden.”

“Dat maakt ook dat ons team het allerbelangrijkste is voor ons. Dat is ons menselijk kapitaal. We hebben een 20-koppig team dat zeer jong is. Jonge mensen zijn heel ambitieuze mensen en die willen we dan ook zo goed mogelijk intern en extern opleiden. De ambitie van het team kan ook gelijkgesteld worden aan de ambitie van ons bedrijf. We zijn namelijk ook een heel ambitieuze KMO. Op dit moment zijn we vooral in West-Vlaanderen vertakt, en ook wat in Oost-Vlaanderen, maar het is de bedoeling om snel buiten die grenzen te breken.”

“We hebben ook sinds we de kaap van 20 medewerkers hebben gerond een HR-manager. Sommigen verklaarden me zot omdat dat veel te vroeg is, maar ik vind het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op de werkvloer. Er is ook iemand aangesteld die het team helpt. Die persoon is eigenlijk onze kwaliteitscontrole, maar staat ook klaar voor een babbeltje. We willen talent aantrekken en ook behouden. Op kort termijn willen we evolueren naar een bedrijf van 30 mensen en binnen 10 jaar beogen we 50 werknemers te hebben.”

Duurzaamheid

“Bovendien is duurzaamheid voor ons primordiaal: zowel in het contact met klanten als in de omgang met het milieu. Dat geven we ook mee aan onze werknemers. Ons gebouw wordt aangedreven door zonnepanelen, er zijn verschillende laadpalen geïnstalleerd en we proberen zo weinig mogelijk te printen. We willen en kunnen de beste worden en het is dan ook een grote eer dat we genomineerd zijn.”