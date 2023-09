The Golden House verhuist naar Sint-Jansstraat: “Het was hoog tijd voor een uitbreiding”

The Golden House, “het verborgen shopjuweeltje” in de Vaartstraat, verhuist na vier jaar naar de Sint-Jansstraat. “Uit plaatsgebrek ging ik op zoek naar een ruimer pand”, zegt zaakvoerder Sophie Gheysens (43). De modezaak opent woensdag 6 september.

Na bijna vier en een half jaar verhuist de Kortrijkse Sophie haar kledingzaak van het iconische gouden huis in de Vaartstraat 55 naar Sint-Jansstraat 25. De naam ‘The Golden House’ blijft behouden. “De stock was tot in onze privé aan het uitpuilen. Hoog tijd voor een uitbreiding richting stad. Mijn man Thomas Baert (45) neemt het gelijkvloers van onze woning in de Vaartstraat terug in en zal zijn activiteiten als grafisch vormgever daar verder uitbaten.”

Ruimte met potentieel

De nieuwe locatie was vroeger tweedehandswinkel ‘Used Products’. “Het is een grote ruimte met veel potentieel. We hebben alles gestript en opnieuw opgebouwd waaronder een nieuwe vloer en schilderwerken. De interieurstijl is eerder eclectisch, een weerspiegeling van onze persoonlijkheid. Een strak gevoel met verschillende elementen zoals de gezellige, kleurrijke tapijtjes”, vertelt Sophie. “Daarnaast is het leuk dat ik de winkel kan lostrekken van mijn privéwoning. De momentjes van en naar huis zijn goed om even tot rust te komen en de werkdag af te sluiten.”

“We willen de klant zo goed mogelijk kleden, dat betekent ook zeggen wanneer de outfit hen minder ligt”

The Golden House staat voor gezelligheid en ongedwongen shoppen. “Mensen zijn vrij om zoveel te passen als ze willen. Ik geef persoonlijk en eerlijk advies, met veel warmte. We willen de klant zo goed mogelijk kleden, dat betekent ook zeggen wanneer de outfit hen minder ligt. Mijn mama Anne Verkest werkt mee in de zaak en heeft al jaren ervaring”, vertelt Sophie.

“Ik besteed veel zorg aan de selectie van mijn aanbod en pas alles zelf om te weten hoe het valt en voelt. We proberen met de collectie mensen ook eens uit hun comfortzone te halen. Er zitten bijvoorbeeld gedurfdere stukken in waarvan ik weet dat ze minder snel zullen verkopen, maar bij sommige lichaamstypes en persoonlijkheden passen. Klanten mooi kleden en zien dat die persoon daardoor begint te stralen, dat maakt me gelukkig.”