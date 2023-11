The Flowerbar van Seda’s Bloemenatelier laat je eigen boeket samenstellen

Na het succes deze zomer van The Flowerbar in Durfbar lanceert Seda Virabian (37) opnieuw haar concept voor een langere periode in haar bloemenatelier. “Je kiest jouw afzonderlijk geprijsde bloemen en stelt zelf samen. The Flowerbar is een belevenis. Mijn grootste doel is mijn liefde voor bloemen delen.”

Seda moest ruim twee jaar geleden haar bloemenwinkel sluiten omwille van gezondheidsredenen. “Ik heb een complexe auto-immuunziekte waar geen behandeling voor bestaat. Mijn gezondheid gaat enkel achteruit. In 2021 deed ik ook een beroerte. Mijn lichaam is op. Alles is aangetast, behalve mijn hersens, die werken nog (lacht) en mijn wilskracht om te leven”, vertelt de immer positieve Seda. Op momenten dat de Kortrijkse florist in het ziekenhuis ligt, krijgt ze ideeën over wat ze nog wil doen. “Bloemen wou ik niet weglaten, het geeft me voldoening en ik kan mijn creatieve-ik ontplooien. Lesgeven boeit me ook enorm. Ik ben intussen al twee jaar docent florist in CVO en heb zo een mooi netwerk aan bloemenliefhebbers uitgebouwd. Dat is mijn grootste doel, mijn liefde voor bloemen delen.”

“Ik wil niet opgeven. Met mijn winkel Seda’s bloemenatelier heb ik iets opgebouwd. Als ik opgeef, dan heeft de ziekte gewonnen”

Toen Seda stopte met haar winkel, startte ze ineens met het geven van workshops onder de naam The Bloom Room. “Ik wil niet opgeven. Met mijn winkel Seda’s bloemenatelier heb ik iets opgebouwd. Als ik opgeef, dan heeft de ziekte gewonnen. The Bloom Room is een meer gespecialiseerde workshop en doelgericht naar bepaalde thema’s. The Flowerbar is toegankelijker qua budget en ook voor mensen die niet professioneel aan de slag willen. Een soort van plukweide, maar dan in mijn eigen atelier. Er is geen minimum en ook geen maximum. Je neemt je bloemen, telt je totaalbedrag op en stelt het zelf samen. Weet je niet hoe het moet? Dan help ik je met veel liefde.”

The Flowerbar is een soort van plukweide

“Iedere week zal The Flowerbar een ander assortiment aan bloemen presenteren. Daarnaast keert ook De Kransbar terug waarbij ik van alles voorzie om jouw hoepel te decoreren”

The Flowerbar gaat van start op donderdag 7 december van 17 tot 20.30 uur en zal telkens doorgaan op donderdag en vrijdag van 17 tot 20.30 uur. Voorlopig tot 22 december om waarschijnlijk eind januari opnieuw op te starten. “Bij de feestelijke opening op 7 december voorzie ik ook Armeense hapjes. Iedere week zal The Flowerbar een ander assortiment aan bloemen presenteren. Daarnaast keert ook De Kransbar terug waarbij ik van alles voorzie om jouw hoepel te decoreren. Dit op zondag 3 december van 13 tot 15 uur, wekelijks tot 17 december. Hiervoor hoeven mensen niet in te schrijven. Gewoon een seintje via sociale media of telefonisch op 0485/91.94.65 is voldoende.”