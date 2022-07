Tessenderlo en Picanol wagen nieuwe fusiepoging

Chemiegroep Tessenderlo en weefgetouwenproducent Picanol willen samensmelten tot één bedrijf. Concreet lanceert Tessenderlo een ruilbod op Picanol, klinkt het vrijdag in een persbericht. Eind 2015 was er al eens een poging om de bedrijven samen te brengen in één industriële groep, maar toen was er onvoldoende steun. Ondernemer Luck Tack controleert beide bedrijven.

Met de voorgestelde transactie zullen referentieaandeelhouders Luc Tack en Patrick Steverlynck hun aandelen Picanol Group inbrengen via een vrijwillig openbaar ruilbod door Tessenderlo Group. De overige Picanol-aandeelhouders – er is sprake van een ‘free float’ van 10,66 procent – krijgen de mogelijkheid om tegen dezelfde ruilverhouding van 1 aandeel Picanol Group per 2,43 van Tessenderlo, rechtstreeks aandeelhouder te worden van Tessenderlo.

In het bod wordt Picanol op 830,8 miljoen euro gewaardeerd en Tessenderlo op 1,66 miljard euro. Tesenderlo moet Picanol overnemen, terwijl Picanol nu grootste aandeelhouder is in Tessenderlo.

Eenvoudiger en transparanter

De deal moet de groepsstructuur van beide bedrijven eenvoudiger en transparanter maken, klinkt het. In de nieuwe constellatie wordt Picanol een van vijf bedrijfseenheden (‘machines & technology’) van Tessenderlo Group. Zo ontstaat één industriële groep met één beursnotering. Bij de plannen eind 2015 was nog sprake van een behoud van een dubbele notering, waarvan één voor een holding met belang in de fusie-entiteit.

Het fusiebedrijf zou zowat 2,7 miljard euro omzet draaien, goed voor een aangepast ebitda-winst (winst voor belastingen, intresten, waardeverminderingen en afschrijvingen) van meer dan 430 miljoen euro (cijfers 2021). Het bedrijf zou meer dan 7.000 werknemers tellen en actief zijn in meer dan honderd landen. Het hoofdkwartier van Tessenderlo blijft in Brussel en Picanol behoudt het hoofdkantoor in Ieper.

Via de beoogde samensmelting moeten overnames en investeringen gemakkelijker te realiseren zijn. De bestaande aandeelhouders van beide bedrijven zullen rechtstreeks in elk nieuw project kunnen participeren, zonder dat zich de vraag stelt welke groep welk nieuw project realiseert, klink het in het persbericht.

Voorleggen aan de aandeelhouders

Tack en Steverlynck zouden 64 procent van het nieuwe Tessenderlo in handen hebben na afronding. In het slotkwartaal wil de raad van bestuur van Tessenderlo de nodige uitgifte van nieuwe aandelen voorleggen aan de aandeelhouders. “Het is de bedoeling van de partijen dat de integratie in werking kan treden vanaf 1 januari 2023.”

Tack heeft momenteel meer dan 89 procent van Picanol in handen via twee entiteiten, waarvan één ook Steverlynck als medeaandeelhouder heeft. Volgens de bedrijfswebsite zit slechts zowat 9,6 procent (maar 5,1 procent van de stemrechten) bij andere aandeelhouders. Bij Tessenderlo zijn er meer derde aandeelhouders: Picanol houdt zowat 62,9 procent van de stemrechten aan en Tack nog eens 7,9 procent van de stemrechten via een van z’n venootschappen.

Het aandeel van beide bedrijven wordt intussen geschorst op de Brusselse beurs, tot er een bredere verspreiding van het persbericht is.