Terry Vanfleteren neemt na 43 jaar afscheid van enige werkgever: “Een warme en familiale sfeer”

Allround administratief medewerker Terry Vanfleteren nam in december 2022 na ruim 43 jaar dienst afscheid van haar enige werkgever: Meuleman & Co. Terry kende er in haar volledige loopbaan bijna vier generaties zaakvoerders. “Ik heb er 43 jaar genoten.”

De Harelbeekse Terry Vanfleteren (61) woonde 35 jaar in Kortrijk en trok opnieuw naar Harelbeke. Zij is getrouwd met Philippe De Wit en is mama van twee zonen die al het ouderlijke huis hebben verlaten. Zij begon haar loopbaan als administratief medewerker bij de firma Meuleman, opgericht in 1865 als schildersbedrijf. “In 1971 werd Decorteam Meuleman nv, toen nog Jan Meuleman & Co nv, opgericht. Vijf jaar later werd Multidecor bvba opgestart door Jan Meuleman. Vanaf 1979 gaf mijn baas me daar de leiding. Multidecor bvba splitste zich af van Decorteam Meuleman nv waarbij de focus van Multidecor meer zou gaan liggen op de particuliere markt alsook op de restauratie van beschermde gebouwen. Naast de administratieve en financiële opvolging van de lopende werven stond ik eveneens in voor een groot aantal boekhoudkundige taken”, vertelt Terry.

Ik werd meer en meer een vertrouwenspersoon binnen de firma

De huidige zaakvoerder, Peter Meuleman, kwam in de zaak in 1991. “Ik werkte nauw en graag samen met Peter”, aldus Terry.

Mooie herinneringen

In 2013 werden de activiteiten van Multidecor ondergebracht onder Meuleman nv en verhuisde men naar het nieuwe bedrijfsgebouw in de Stasegemsesteenweg in Kortrijk. Terry verhuisde mee naar het huidige kantoor. “Ik nam alle hr- en payrolladministratie op mij voor de arbeiders. Ik evolueerde ook meer en meer als een vertrouwenspersoon binnen de firma en hielp waar ik kon. Al die jaren waren warm en familiaal”, zegt Terry.

“Terry leverde dagelijks een grote bijdrage tot het goed functioneren van de firma. Naast haar loyale houding wordt ze gekenmerkt door haar integriteit, gedrevenheid en kritische houding, altijd correct”, aldus Peter bij haar afscheid. “Ik heb er 43 jaar genoten en heb vele mooie herinneringen”, glundert Terry, die bloemen, een citytrip naar Parijs en een prachtig fotoboek cadeau kreeg. De toekomst? “Philippe en ik houden van onze familie, fietsen en reizen. Hopelijk kunnen we volgende maand Zuid-Afrika al afvinken.”