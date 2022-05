Ter Vlucht in beeld voor bijkomende industrie

Met de komst van Arlu op het bedrijventerrein van Ter Vlucht is quasi de ganse site in de Gapaardstraat te Ardooie volgebouwd en bestemd. Maar er zou nog nood en vraag zijn naar bijkomende industriegrond.

Daarom organiseert de overheid een bevraging naar de mogelijke bestemming van grond voor industriële activiteiten in de omgeving van Ter Vlucht. Deze bevraging gaat door in het Hofland te Ardooie op donderdag, 19 mei. Tussen 16.uur en 20.00 uur kun je inzage krijgen in de mogelijkheden die Ter Vlucht kan bieden.

Het huidig terrein werd officieel open verklaard in september 2012 en heeft een oppervlakte van tien hectaren. Het was een samenwerking tussen de West-Vlaamse intercommunale en de gemeente Ardooie. (JM)