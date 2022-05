Tennisclub Oostrozebeke is klaar voor seizoen

Achter de schermen van TC Oostrozebeke werd met man en macht gewerkt aan de accommodatie om de sporen van het winterseizoen weg te werken en te zorgen voor een ideale start. Voorzitter Tony Sneyers was dan ook bijzonder fier dat het seizoen kan starten op een prima accommodatie, met drie schitterende speelterreinen en een heerlijk paviljoen.

“Hoewel wij over een prima accommodatie beschikken, hebben we het nog lastig om de jeugd aan te trekken”, zegt Sneyers. “De club telt nu 50 leden, maar tegen de start van het seizoen worden het er wel 80. Onze club heeft een vaste kern van zestigers, zeg maar een veteranenclub, maar we merken een groei bij de veertigers en vijftigers.”

“In de zomerperiode zorgen we telkens voor initiatiecursussen, die worden gegeven door een drietal leden van de club. De jeugd komt daar graag op af – voor dit jaar hebben zich al een twintigtal jongeren ingeschreven. Dat is mooi, want we hopen de interclub bij de jeugd weer te kunnen opstarten. Die was, door twee jaar corona, weggevallen.”

“Wel wordt er nog altijd interclub gespeeld met de veteranen, in de derde categorie groen 60.3. We beschikken daarvoor over acht clubleden. In het verleden speelden we samen met Wielsbeke, maar dat is nu niet meer het geval. Het eerste interclubspel is tegen De Schakel uit Izegem.”

Zomer en lessen

“Vanaf deze week wordt er ook iedere maandagnamiddag les gegeven door Claude Vanhaverbeke (trainer B), en dat tot de grote vakantie. Iedereen is welkom. Voor de prijs van 120 euro kan je de hele zomer tennissen en acht lessen volgen. Het gewone abonnement kost 85 euro, voor een heel seizoen maar dan zonder opleiding. Ik vermeld, ten slotte, ook nog graag even Guido Vangroenweghe en Herman Soenens, die voor het onderhoud van de terreinen zorgen.”

(CLY)