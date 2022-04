Televestiaire verhuist naar voormalig Pand Fruitkorf in Stationsdreef: “Oppervlakte is verdrievoudigd”

Televestiaire opende haar deuren op een nieuwe locatie in de Stationsdreef. Het ruime pand, waar vroeger De Fruitkorf gevestigd was, biedt perspectieven om nog meer en nog beter te beantwoorden aan de dringende noden van onze kansarme Roeselarenaars.

Sinds de winkel zes jaar geleden in de Noordstraat van start ging, hebben de vrijwilligers al heel wat volwassenen, jongeren én kinderen kunnen helpen aan goedkope tweedehandskledij, huishoudelijk materiaal, schoenen, speelgoed, boeken en nog veel meer. “Begin de jaren tachtig is Televestiaire opgericht door het Sociaal Centrum Roeselare”, weet coördinator Chris Soenen, die er al van bij het prille begin bij was en net zoals Cecile Pauwels en Pascaline Vandycke, de ploeg vrijwilligers aanstuurt.

Babbeltje

“In een toenemende crisistijd en verarming van bepaalde bevolkingsgroepen was dat hulpaanbod een absolute noodzaak.” Tegenwoordig blijkt die hulpvraag nog steeds brandend actueel. “Toen dit niet meer via de werking van CAW kon, zijn we vanaf 2016 onder de vzw Vrijwilligersnetwerk De Schakel verdergegaan in de Noordstraat 148”, vult secretaris Erik Vantomme aan. “Ondertussen zijn we een eigen vzw geworden: ‘vzw De Schakel Televestiaire Mensen helpen Mensen’. Veel kansarmen wisten onze winkel te vinden en ook veel vrijwilligers boden aan om mee te helpen.”

Momenteel zijn er zelfs 32 mensen die zich op één of andere manier inzetten voor dit menslievende initiatief. Roger Tanghe kocht het gebouw maar na een tijdje bleek de ruimte veel te krap.

“Als mensen een babbeltje wilden slaan, moest dit tussen de rekken en ook het sorteren kon nooit efficiënt gebeuren”, zegt Chris. “Vooral tijdens de coronacrisis werden we echt wel geconfronteerd met een gebrek aan ruimte. Daarom zijn we Roger zo dankbaar dat hij en zijn stichting vzw ’t Muzenestje het samen met de Koning Boudewijnstichting mogelijk heeft gemaakt om naar dit ruimer onderkomen te verhuizen.”

Wauwgevoel

Als je het nieuwe pand binnenstapt, overheerst zowel bij vaste klanten als vrijwillige medewerkers een zeker enthousiasme, een wauwgevoel. “Zelfs als er veel mensen aanwezig zijn, voel je toch nog de rust. Je hebt tegenwoordig een echt winkelgevoel. Het shoppen verloopt in een aangename en serene sfeer”, benadrukt Chris. “De mensen kunnen nu zelfs hun kinderen meebrengen. We hebben altijd ingezet op een kindvriendelijke aanpak.”

De ruimte van ongeveer 800 vierkante meter is ongeveer drie keer groter dan in het vorige pand. “Hierdoor hebben we ook in de sorteer- en opslagruimte meer plaats en kun je vrijer ademhalen”, zegt Roger Tanghe. “De voorraad zomer- en winterkledij of het kerst- en speelgerief is nu veel overzichtelijker. Omdat alles op het gelijkvloers is, kunnen rolstoelgebruikers en minder mobiele mensen nu comfortabel winkelen. Er zijn zelfs vier paskamers. Er is een binnenkoer met een tuintje en het achterste deel staat in verbinding met de Spoorweglaan. Er is zelfs plaats gemaakt voor een kinderhoekje en een koffiehoekje zodat onze vrijwilligers een welgekomen luisterend oor kunnen bieden. Dat is nu net één van onze doelstellingen. We verkopen goedkope kledij maar mensen moeten ook hun verhaal kunnen doen.”

Er is zelfs voldoende plaats voorzien voor een kinderhoekje

“Dit nieuwe pand leent zich uitstekend om als ontmoetingsplaats te fungeren en daar zetten we hard op in. Onze klanten verlangen niet dat je hun problemen oplost maar het gewoon al eens kunnen zeggen, doet zoveel deugd. Verborgen eenzaamheid is vooral in de winterperiode heel schrijnend. Onze vrijwilligers worden ingezet volgens hun eigen talenten. Sommigen staan graag in de winkel om klanten wegwijs te maken. Anderen houden zich liever bezig met het sorteren van de goederen en nog anderen kunnen goed luisteren wat het psychologische aspect van onze doelgroep ten goede komt.”

“Eén van onze taken bestaat ook uit het samenstellen van noodpakketten. Pakketten voor baby’s of kinderen waarmee de moeders een tijdje weg kunnen. We maken dan een starterspakket met lakentjes, ondergoed en kledij voor twee of drie periodes. Een mooi assortiment zodat die baby’s er netjes en verzorgd uitzien is ons streefdoel. Vaak worden we opgebeld door medewerkers van Kind en Gezin of brugfiguren tussen de Stad en scholen. Bepaalde hulpinstanties zoals het OCMW vragen soms heel gericht om hulp. Vorige week kwam een Oekraïense moeder met haar 9 en 11-jarige dochters aan in Oostnieuwkerke. Ze bezaten alleen de kleren die ze droegen. We stelden een pakket samen om hen de eerste maanden uit de nood te helpen.”

Rondleiding

De komende periode wil Televestiaire zich ook integreren in de buurt en de buren uitnodigen voor een rondleiding met aansluitend een barbecue zodat ze hun werking beter leren kennen. “Niet alleen de vluchtelingen hebben onze hulp nodig. Opvallend veel Roeselarenaars komen door het duurdere leven in de problemen”, zegt Roger. “Veel alleenstaande moeders en vaders, mensen met echtscheidingsperikelen, gepensioneerden die niet rondkomen of zelfstandigen die failliet gaan, kunnen hier terecht voor kledij en ander zaken.” Een goeie sociale mix is volgens Chris belangrijk omdat zoiets de drempel verlaagt. “Bepaalde mensen zijn te trots om langs te komen, terwijl dit helemaal niet nodig is. Het is voor ons vooral de bedoeling om er een positief verhaal van te maken. Als ze terug op eigen benen kunnen staan, laten we ze los. Het gebeurt zelfs dat mensen het ene jaar langskomen omdat ze hulp nodig hebben en een paar jaar later zelf goederen afgeven om anderen te helpen. Dat geeft ons de opperste voldoening.”

De openingsuren van Televestiaire zijn een halfuur uitgebreid. Open op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag, telkens van 13.30 tot 17 uur. Tijdens die momenten kunnen ook hulpgoederen afgegeven worden. De Televestiaire bevindt zich in de Stationsdreef 78 in Roeselare.