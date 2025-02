Telemarketingbedrijf salesUp komt naar Oostende en vestigt zich boven C&A

Het Economisch Huis Oostende verwelkomt met trots het dynamische telemarketingbedrijf salesUp dat zijn nieuwe vestiging opent in het hart van de Stad aan Zee, op de derde verdieing van het C&A-gebouw in de Kapellestraat. Met meer dan 70 medewerkers zal salesUp niet alleen extra tewerkstelling creëren, maar ook een positieve impact hebben op de dynamiek in de binnenstad.

SalesUp, bekend om zijn expertise in telemarketing – training en marketing voor zowel B2B als B2C – zal zich vestigen op de derde verdieping van het nieuwe pand van C&A in de Kapellestraat. De kledingzaak nam er vorig jaar haar intrek. “Meteen een mooi voorbeeld van nuttige invulling van bovenliggende verdiepingen van handelszaken”, vindt het Economisch Huis. “Het bedrijf, dat al twee keer als Trends Gazelle is genomineerd, blijft groeien en heeft Oostende gekozen als nieuwe uitvalsbasis dankzij de sterke economische fundamenten. Midden in het kernwinkelgebied, zal salesUp voor extra dynamiek en bedrijvigheid zorgen.”

Stig Van Hauwermeiren, Managing Director van salesUp, is alvast heel positief over de nieuwe vestiging én de samenwerking met het Economisch Huis. “Onze teamleden kunnen ‘s middags of na de werkuren meteen de winkelstraten induiken. Hierdoor zullen we de lokale economie nog een extra boost geven. Daarnaast toont de inzet van het Economisch Huis dat Oostende alle troeven heeft om meer bedrijvigheid aan te trekken. Wij kijken alvast uit naar de verdere samenwerking!”

Nieuw lichtpunt

Schepen van Economie Charlotte Verkeyn (N-VA) benadrukt het belang van deze nieuwe vestiging: “Oostende blijft investeren in een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Het aantrekken van bedrijven zoals salesUp is daar een mooi voorbeeld van. Deze vestiging zorgt voor extra werkgelegenheid en versterkt onze lokale economie. De verderzetting van de strategie om zelf actief aan business development te doen, werpt dus vruchten af. Vaak is het een werk van lange adem, maar zelfs in krappe economische tijden is het toch opnieuw een lichtpunt voor ondernemend Oostende”.

Het Economisch Huis Oostende speelde niet alleen een rol in het aantrekken van het bedrijf, maar zal salesUp ook verder ondersteunen in de rekrutering van talent. Momenteel staan er al meer dan 25 vacatures open, waarbij het Economisch Huis Oostende zal helpen de juiste match te vinden tussen de Oostendse werkzoekenden en de vacatures bij salesUp.

Mogelijk nog extra partner

Bovendien voert het Economisch Huis Oostende ook nog gesprekken met een extra partner, die 30 medewerkers tewerkstelt, en die ook zijn intrek zou kunnen nemen op deze locatie. “Met de komst van salesUp versterken we de lokale economie” zegt Steven Nagels (N-VA), voorzitter van het Economisch Huis Oostende. “Dit is een mooie bevestiging van Oostende als een dynamische en ondernemende stad.”

“We kijken ernaar uit om salesUp te ondersteunen in hun groei”, zegt Filip Roelandt, algemeen directeur van het Economisch Huis Oostende. “De nieuwe vestiging van salesUp is een mooie aanwinst voor onze stad “

De vacatures van salesUp zijn te vinden ophttps://salesup.recruitee.com/