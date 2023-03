Tegels Delaere in Middelkerke kiest met D’Tyle voor nieuwe stijl en indrukwekkend compex

Met de verhuis eind dit jaar naar een nieuwe, indrukwekkende vestiging en een opvallende naamsverandering waait er een nieuwe wind doorheen het vroegere Tegels Delaere in Middelkerke, nu D’Tyle. Aan de investering hangt een prijskaartje van ruim 3 miljoen euro.

Het tegelbedrijf Delaere aan de Biezenstraat in Middelkerke is al ruim 36 jaar een begrip in de regio. Opgericht in 1987 door André Delaere namen broers Bert en Dirk Baekelandt de zaak in 2000 over. In 2016 vervoegde Nico Verburgh het bedrijf. Dirk Baekelandt zocht vervolgens in 2018 andere horizonten op zodat Bert en Nico op vandaag samen Tegels Delaere runnen.

Verloren ruimte

Zeg voortaan wel D’Tyle, want de twee zaakvoerders hebben recent belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van hun bedrijf. “De zaak verhuisde al in 2003 naar een nieuwe vestiging”, steekt Bert van wal”, maar waar we nu voor gaan is van een heel andere orde. Het huidig gebouw telt heel wat verloren ruimtes. Corona en het conflict in Oekraïne hebben er bovendien voor gezorgd dat het niet bepaald van een leien dakje liep om aan materialen te geraken. Daardoor zijn we zelf begonnen met het aanleggen van een stock. En daar leent onze locatie op vandaag zich minder toe”, legt Bert Baekelandt (49) uit.

“Het was een uitgelezen moment om een nieuwe wind doorheen het bedrijf te laten waaien”

“We laten momenteel een volledig nieuw complex bouwen wat verder langs de Biezenstraat dat we eind dit jaar in gebruik zullen nemen”, vult Nico Verburgh (44) aan. “Er komt een toonzaal van 800 vierkante meter en een loods van 1.800 vierkante meter allemaal onder een dak. Vijf afzonderlijke burelen zullen ons toelaten om nog efficiënter te werken en er is ook een grote vergaderzaal voorzien. Voor dit alles hebben we een investering van 3,1 miljoen euro veil.”

Dat alles gaat meteen ook gepaard met een nieuwe naam en dito huisstijl. “Het was een uitgelezen moment om een nieuwe wind doorheen het bedrijf te laten waaien”, klinkt het bij beide zaakvoerder. “We tellen onder ons cliënteel heel wat mensen uit het buitenland en we wilden af van het wat oubollige Tegels Delaere. Het werd het goed in het oor klinkende en moderne D’Tyle.”

Nieuw bedrijventerrein

Het nieuwe complex wordt door Vulsteke Bedrijfsgebouwen uit Kortemark gerealiseerd, maar dat is niet alles. Het bedrijf kocht langs de Biezenstraat een terrein van ruim twee hectare. “We zullen hier een bedrijvenpark met plaats voor een twintigtal bedrijven aanleggen”, legt bestuurder Luc Vulsteke uit. “Daarmee gaat een investering van 7 miljoen euro gepaard. Daarvan is de vestiging van D’Tyle de grootste.” (Dany Van Loo)