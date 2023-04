Technologiebedrijf Ocular uit Zwevezele werkt mee aan interactieve belevingsruimte voor Worldline in Parijs

Technologiebedrijf Ocular uit Zwevezele mag, samen met ontwerpbureau ZooT! uit Houthalen, meewerken aan het experience & innovation center in het nieuwe hoofdkwartier van Worldline in Parijs. Worldline is een multinationale onderneming voor betalings- en transactiediensten.

Het Innovation & Experience Center van Worldline is gevestigd in Parijs. Om klanten mee te nemen in hun uitgebreid aanbod richtte Worldline een interactieve belevingsruimte in. Bezoekers krijgen er demonstraties, ontdekken er de nieuwste innovaties en worden volledig ondergedompeld in (de toekomst van) betalingen.

Het unieke is dat de internationale pitch voor dit project gewonnen werd door een Belgisch projectteam. Ocular uit Zwevezele en ZooT! uit Houthalen staken de koppen bij elkaar nadat ze in het verleden al samenwerkten. Terwijl ZooT! verantwoordelijk was voor het ruimtelijk ontwerp en projectmanagement van het center, stond Ocular vooral in voor de multimedia.

Uitzonderlijke samenwerking

“Toen ZooT! bij ons aanklopte voor deze samenwerking, waren we meteen enthousiast. Meer en meer bedrijven investeren in belevingen en wij willen hen ondersteunen om die naar een hoger niveau brengen. Iedere klant verdient een persoonlijke en interactieve ervaring. Met Ocular kunnen we in projecten als deze alle aspecten van ons bedrijf etaleren: van hard- en software tot engineering, conceptontwikkeling en storytelling. Om dat dan ook nog eens te doen voor een wereldspeler in Parijs, dat is de kers op de taart”, aldus Nicolas Vanden Avenne, zaakvoerder van Ocular.